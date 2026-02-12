Мільярди доларів Україні і позитивний сигнал від США: як минула нова зустріч "Рамштайну"

У четвер, 12 лютого, у штаб-квартирі НАТО відбулося чергове засідання у форматі "Рамштайн". Зокрема, відомо, що країни-союзники взяли на себе зобов'язання щодо поставок Україні зброї у 2026 році на 38 мільярдів доларів.

Нідерланди, Велика Британія, Норвегія та Швеція оголосили великий пакет допомоги на 500 мільйонів доларів. Ведучий 24 Каналу Данієль Ткіє зауважив, що основний фокус – це системи ППО, ракети до них, далекобійні снаряди, ракети до літаків F-16.

"Також сьогодні зранку стало відомо, що Велика Британія оголосила великий пакет на пів мільярда британських фунтів стерлінгів теж з фокусом на системи ППО, на ракети до них та інше необхідне обладнання", – підкреслив він.

Що варто знати про зустріч "Рамштайну"?

Данієль Ткіє розповів, що на «Рамштайні» був, зокрема, генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Відбулась зустріч міністрів оборони держав-членів Альянсу. У ній брав участь заступник міністра війни США Елбридж Колбі. За повідомленнями, зустріч пройшла досить позитивно.

Раніше він виступав проти НАТО, досить скептично про це говорив. Але сьогодні він вже мав такий позитивний тон. Союзники домовилися змінити структуру командування і взяти на себе більшу відповідальність за оборону Альянсу,

– сказав ведучий.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс засудив російські атаки. Він зазначив, що країна робить і вже зробила великий внесок в оборону України. За декілька тижнів там починає роботу новий уряд. Рубен Брекельманс покидає посаду керівника Міноборони та очолить свою фракцію в нідерландському парламенті.

Я питав його, чи будуть далі Нідерланди підтримувати Україну. Тому що в них буде новий коаліційний уряд. Він запевнив, що будуть. Вони затвердили таку велику коаліційну угоду про підтримку України на наступні чотири роки, де вже затвердили і домовились про кількість зброї, яка буде надана, та фінансовий рівень допомоги Україні,

– зазначив Данієль Ткіє.

За його словами, ключові партнери, які допомагають Україні, зокрема, Велика Британія, налаштовані на допомогу Україні і на збільшення підтримки. Однак до Брюсселя не приїхав міністр війни США Піт Гегсет, а його заступник Елбридж Колбі.

Багато хто спочатку це сприйняв як сигнал прохолоди у відносинах. Але Елбридж Колбі досить позитивно спілкувався з Марком Рютте, змінив свою позицію. Зараз вже не мовиться про суттєве виведення американських військ з європейського континенту чи про вихід Штатів з НАТО. Натомість вони змогли домовитись насамперед про зміни в командуванні США. По-друге, про початок великої місії на Арктиці,

– додав ведучий.

Крім цього, Елбридж Колбі зазначив, що США мають займатися своїми військовими справами у західній півкулі та не можуть розпорошувати свої військові ресурси по всьому світу. Тому Європа має насамперед сама більше брати на себе відповідальність за оборону свого континенту.

Тому затвердили зміни в структурі командування. З фінансового погляду теж впроваджуються ті рішення, які були ухвалені. 5% від ВВП на оборону мали б витрачати всі держави НАТО протягом наступних кількох років, окрім Іспанії, яка поки не хоче цього робити. Вони будуть менше витрачати на оборону з огляду на свої проблеми. Однак ядерне стримування залишається. Усі ядерні сили, які розміщуються на європейському континенті, будуть і надалі там базуватись.

Але основний меседж – Європа має робити більше. Це грає на користь Україні. Адже зараз активно розвивається програма PURL, зокрема, у межах якої європейські союзники купляють зброю в американців і потім поставляють Україні,

– пояснив Данієль Ткіє.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус коментував, чому Україні не вистачило ракет до систем Patriot. Мовиться про PAC-2 та PAC-3. Він зазначив, що минулого тижня скерував терміновий запит до всіх держав-союзників України щодо поставок додаткових ракет до систем Patriot, аби вони заглянули на свої склади і здійснили додаткові поставки цих ракет нашій державі.

