Увечері 15 серпня запланована зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці. За кілька годин до неї російський перемовник Дмитрієв зустрів ведмедя.

Проте тварина вирішила втікти від нього. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Дивіться також "Трамп не підготовлений до зустрічі": як Путін може обдурити президента США

Путінський перемовник зустрівся з ведмедем

Лідери Росії та США зустрінуться у п'ятницю, 15 серпня, на Алясці. За кілька годин до зустрічі стало відомо, що Путін вже, ймовірно, перебуває у повітряному просторі Сполучених Штатів.

Проте у цей час перемовник російського диктатора вже перебував у Анкориджі. Навіть встиг зустріти дику тварину. Під час перебування на вулиці поблизу місцевого озера, Кирило Дмитрієв побачив ведмедя.

На відео видно, як Дмитрієв прямує у бік тварини, проте та вирішила втекти від нього.

Ведмідь втік у ліс, побачивши путінського перемовника Дмитрієва: дивіться відео

До слова, напередодні переговорів мережу розвеселили жартівливі відео та фото. Користувачі вигадують різні меми з цитатами та подіям, що відбуваються перед зустріччю.