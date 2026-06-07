Стармер терміново збирає Зеленського, Макрона й Мерца на переговори: ЗМІ дізналися причину

Лідери України, Франції та Німеччини зберуться у Лондоні для обговорення підтримки України. Зустріч запланована на неділю, 7 червня, і відбудеться вона на тлі зростання інтенсивності далекобійних ударів по території Росії, зокрема по Санкт-Петербургу.

Відповідну інформацію для dpa надали на Даунінг-стріт.

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Чого очікувати від зустрічі?

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца 7 червня, щоб обговорити питання подальшої підтримки України.

Зазначимо, що країни E3 (Велика Британія, Франція та Німеччина) активно підтримують Україну та беруть участь у формуванні "Коаліції охочих" для напрацювання гарантій безпеки в межах можливого мирного процесу.

Самі переговори лідерів держав пройдуть після масованої атаки українських дронів по Санкт-Петербургу – другому за розміром місту Росії. Такі удари демонструють зростання можливостей України бити по глибокому тилу російської території.

Як українські дрони нищать економіку країни-агресорки?

Старт Петербурзького міжнародного економічного форуму відбувся 3 червня – до міста тоді завітали українські безпілотники, які атакували, зокрема, нафтовий термінал. Тоді місцевих жителів захопило відкриття форуму – місто здигалося від вибухів і ховалося в чорному димі.

У п'ятницю, 5 червня, російський диктатор Володимир Путін дав 40-хвилинний виступ на ПМЕФ. При цьому глава Кремля жодного разу не згадав про Україну чи так звану "СВО".

На цьому історія не закінчилася. 6 червня Санкт-Петербург і околиці накрила нова хвиля БпЛА. У СБУ заявили, що діють відповідно до завдань, визначених Володимиром Зеленським. Напередодні президент повідомив, що погодив для служби нові операції.