Важка розмова у Білому домі між Володимиром Зеленським та Дональдом Трапом, яка відбулась 28 лютого, сколихнула велику кількість людей, які підтримали Україну і президента нашої держави. Про це розповів 24 Каналу співзасновник благодійного фонду Liberty Ukraine Foundation та волонтер Дмитро Топчій, наголосивши, яку суму вдалося зібрати на дрони для ЗСУ після сварки Зеленського та Трампа.

До теми Зустріч у Білому домі переросла в словесну перепалку Зеленського з Трампом і Венсом

Коли надходило найбільше донатів ЗСУ

"Вчора (1 березня – 24 Канал) ми запустили так званий терміновий збір, і менше ніж за добу вже акумулювали близько 70 тисяч доларів, зібраних саме на дрони", – сказав засновник благодійного фонду.

Волонтер пояснив, що динаміка підтримки базується на психології людей.

Коли щось відбувається на фронті, тривають активні бойові дії, гине багато українських військових, тоді активність людей підвищується. Ми це бачили з 2014 року. Якщо відбувалася трагедія, люди відповідно одразу ставали дуже активними, в інші періоди активність була меншою,

– наголосив він.

В моменти спаду, за словами волонтера, було необхідно, пояснювати людям, що маємо бути активними завжди. Тому що наші донати сьогодні допоможуть уникнути трагедій завтра.

На жаль це не працює так, як би хотілось. Ми цю тенденцію бачили,

– підкреслив Дмитро Топчій.

Найактивнішими люди були у 2014 та 2022 роках. Саме тоді, за його словами, надходило найбільше донатів.

Нагадаємо, що 28 лютого під час зустрічі у Білому домі між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом і Джей ді Венсом сталася сварка. Після неї президент України достроково покинув Білий дім, а підписання угоди щодо рідкісноземельних копалин була скасована.

Зеленського підтримали європейські лідери, відомі особистості і люди по всьому світу. Зокрема, в США були проведені проукраїнські протести.

Також позицію Зеленського схвалив колишній нападник київського Динамо та збірної України Артем Кравець, зазначивши, що він "пишається нашим президентом". Водночас він побажав Трампу дострокового припинення повноважень.

Крім того, підтримку президенту України висловили спортсмени: Роман Долідзе, Сергій Стаховський, Жан Беленюк, Олександр Зінченко, Ольга Харлан, Ілля Забарний, Ярослава Магучіх та багато інших.