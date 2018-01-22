Зустріч Порошенка і Трампа у Давосі: експерт назвав імовірні теми розмови

На полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі Президенти України Петро Порошенко і президент США Дональд Трамп можуть обговорювати низку тем. Серед них – введення миротворців ООН на Донбас, "Мінськ", продовження фінансової підтримки Заходом України.

Таку думку у коментарі "Главреду" висловив науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи", професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.

Зазначимо, що напередодні глава МЗС України Павло Клімкін казав, що Порошенко і Трамп проведуть зустріч на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який проходитиме 23-26 січня.

"Ще в минулому році розпочалося обговорення теми миротворців, але зараз Росія блокує її. Тому виникає питання – що робити далі? Тому, я думаю, тема миротворців обговорюватиметься в ході зустрічі Порошенка і Трампа в Давосі", – пояснив Гарань.

За його словами, "для нас важливо зберегти єдність позицій України та її західних партнерів".

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"Протягом 2017 року було очевидно, що між Україною і Заходом є розуміння того, що миротворці повинні розміщуватися не тільки на лінії розмежування, як того вимагає Росія, але і на всій окупованій території, в тому числі і на російсько-українському кордоні", – додав експерт.

Думаю, також буде обговорюватися тема "Мінська". Адже зараз Путін маневрує, що помітно з обміну полоненими. Хоча, з іншого боку, зіткнення тривають і обстріл українських позицій. Цей момент вимагає скоординувати позиції України і Заходу,

– зазначив Гарань.

Професор вважає, що "ще одним важливим питанням переговорів буде тема продовження фінансової підтримки Заходом України, а також постачання американського вугілля в Україну (перші партії якого вже були завезені)".

"Це якраз та тема, яка повинна зацікавити Трампа, адже багато речей він оцінює з погляду економічних інтересів США", – заявив політолог.