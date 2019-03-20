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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      Звання Героя України отримав військовий, який допоміг взяти під контроль Савур-Могилу

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      Звання Героя України отримав підполковник ЗСУ Іван Вінник
      Звання Героя України отримав підполковник ЗСУ Іван Вінник / Колаж 24 канал

      Звання Героя України отримав Іван Вінник – командир механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ. Таке звання військовому вирішив надати Президент України Петро Порошенко.

      27 липня 2014 року батальйонній тактичній групі, до складу якої входила танкова рота тоді ще капітана Вінника, поставили завдання взяти під контроль стратегічну висоту – гору Савур-Могила на окупованому Донбасі. Саме Вінник забезпечив прорив основних сил. Завдяки професійним діям військовослужбовця, ЗСУ отримали першу велику перемогу над ворогом.

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      10 серпня 2014 року під час масового обстрілу бойовиками важкої артилерії у селі Степанівка (Донеччина) капітан Вінник вирішив вивести підрозділ з-під вогневого обстрілу, який не припинявся, допоки танки не зникли з поля зору.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Петро Порошенко НАТО Збройні сили України Нагороди
      Джерело: 24 канал
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