Президент України Володимир Зеленський поставив завдання провести перезавантаження "Укртрансбезпеки". Водночас тимчасово до контролю за вантажоперевезеннями залучать СБУ та поліцейських.

Глава держави під час поїздки в Запоріжжя заявив про відсутність довіри до "Укртрансбезпеки", що займається ваговою перевіркою вантажівок. Про це повідомляє 24 канал.

Що було раніше Ви, хлопці, засранці, – Зеленський до далекобійників-порушників у закритій вайбер-групі

Зеленський незадоволений ефективністю перевірки ваги фур на дорогах

За словами президента, "Укртрансбезпека" наразі не контролює вагу фур, в результаті чого руйнуються нові дороги.

Він заявив, що тимчасово до контролю за ситуацією залучать співробітників СБУ та Нацполіції.

Водночас Мінінфраструктури візьметься за перезавантаження "Укртрансбезпеки".

Глава держави також наголосив на важливості встановлення на дорогах автоматичних систем перевірки ваги. За його словами, шість комплексів вже встановлено біля Києва. А ще 50 – 80 таких комплексів закуплять найближчим часом і почнуть встановлювати.

Ми будуємо, а "товариші" з "Укртрансбезпеки" руйнують. Тут реформа дуже проста: як тільки людський фактор піде з дороги – все з дорогами буде добре,

– вважає Зеленський.

Зверніть увагу! Перевантаження – одне з головних причин пошкодження полотна українських доріг, особливо влітку. Адже найбільша повна маса фури, на яку розраховані наші дороги, становить 40 тонн.

Які сьогодні існують штрафи за перевантаження машин

Перевищення від 5% до 10% – штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 гривень).

Перевищення від 10 % до 20 % – штраф у розмірі 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тисяч гривень).

Перевищення понад 20 % – штраф у розмірі 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тисячі гривень).

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський звернувся до далекобійників у одній із закритих вайбер-груп. У відео, яке він там опублікував, Зеленський обурився, що водії їздять перевантаженим транспортом тими дорогами, де це заборонено. Тому закликав не шукати шляхів для об’їзду.

Хлопці, ви – засранці: Зеленський звернувся до далекобійників – відео