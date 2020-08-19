Зважені і нещасливі: контролем за вагою вантажівок в Україні займеться СБУ та Нацполіція
Президент України Володимир Зеленський поставив завдання провести перезавантаження "Укртрансбезпеки". Водночас тимчасово до контролю за вантажоперевезеннями залучать СБУ та поліцейських.
Глава держави під час поїздки в Запоріжжя заявив про відсутність довіри до "Укртрансбезпеки", що займається ваговою перевіркою вантажівок. Про це повідомляє 24 канал.
Що було раніше Ви, хлопці, засранці, – Зеленський до далекобійників-порушників у закритій вайбер-групі
Зеленський незадоволений ефективністю перевірки ваги фур на дорогах
- За словами президента, "Укртрансбезпека" наразі не контролює вагу фур, в результаті чого руйнуються нові дороги.
- Він заявив, що тимчасово до контролю за ситуацією залучать співробітників СБУ та Нацполіції.
- Водночас Мінінфраструктури візьметься за перезавантаження "Укртрансбезпеки".
- Глава держави також наголосив на важливості встановлення на дорогах автоматичних систем перевірки ваги. За його словами, шість комплексів вже встановлено біля Києва. А ще 50 – 80 таких комплексів закуплять найближчим часом і почнуть встановлювати.
Ми будуємо, а "товариші" з "Укртрансбезпеки" руйнують. Тут реформа дуже проста: як тільки людський фактор піде з дороги – все з дорогами буде добре,
– вважає Зеленський.
Які сьогодні існують штрафи за перевантаження машин
- Перевищення від 5% до 10% – штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 гривень).
- Перевищення від 10 % до 20 % – штраф у розмірі 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тисяч гривень).
- Перевищення понад 20 % – штраф у розмірі 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тисячі гривень).
Наприкінці червня президент Володимир Зеленський звернувся до далекобійників у одній із закритих вайбер-груп. У відео, яке він там опублікував, Зеленський обурився, що водії їздять перевантаженим транспортом тими дорогами, де це заборонено. Тому закликав не шукати шляхів для об’їзду.
Хлопці, ви – засранці: Зеленський звернувся до далекобійників – відео