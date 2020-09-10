Українці зазвичай дізнаються новини про місцеву владу саме через телевізійні новини та інтернет-видання. Однай є й певний відсоток громадян, які надають перевагу іншим джерелам інформації.

Стало відомо, що саме 47% українців довіряють новинам з телебачення, 46% – інтернет-виданням, повідомляє соціологічна група "Рейтинг". Йдеться про усі вікові групи.

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Варто зазначити, що мешканці західної та центральної частин країни більше беруть інформацію з ТБ, а південної та східної – з інтернет-видань. Найбільше дивляться телевізійні новини люди, яким понад 60 років. Найменше – українці, яким від 16 до 29 років. Водночас за новинами в інтернет-виданнях слідкують українці, віком до 40 років.

36,4% опитаних зізналися, що головним джерелом інформації про новини району проживання для них є фейсбук.



Українці довіряють новинам з фейсбука / Скриншот з відео

Водночас 25% громадян отримують інформацію від своїх родичів та друзів. Найчастіше це люди похилого віку. Варто зазначити, що 3,5% черпають інформацію з білбордів, листівок і постерів. Цікаво, що для українців віком до 30 років TikTok є більш інформативним, ніж радіо.



Молодь більше надає перевагу TikTok, ніж радіо / Скриншот з відео

Опитування проводили з 30 по 31 липня 2020 року за допомогою комп'ютерного методу телефонного інтерв'ю. Фахівці набирали випадкові номери мобільних телефонів. В дослідженні взяли участь 2472 громадян України віком від 16 років і старше. Статистична похибка не перевищує 2%.

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