19:25
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Програми ЦРУ. За кадром
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Як ректор КПІ Згуровський 53 наукових винаходи задекларував, а закордонну бізнес-імперію забув

      ЦРУ. За кадром 794 Читать новость на русском

      Розслідування журналістів проекту ЦРУ про внутрішню кухню розподілу бюджетних грошей в КПІ спричинило справжній переполох та стало причиною масштабної перевірки, зініційованої самим ректором! А як щодо постаті самого пана Згуровського. Хто перевірятиме його декларацію?

      Сьогодні ми розповімо вам про блискавичну реакцію керівництва КПІ на кричущі факти щодо сумнівного господарювання у ввіреному їм виші. І не тільки.

      Читайте також:  Ічнянський апокаліпсис: диверсія недбалістю, або Хіба горять склади, як грошей повно

      Національні вищі навчальна заклади насправді – це такі собі держави у державі із чіткою ієрархією, законами та монархом із необмеженою владою. Ці структури надзвичайно закриті, тож, що відбувається всередині, якою є внутрішня кухня, дізнатись практично неможливо.

      Наша команда вже уважно придивлялась до не надто прозорих процесів, що відбувалися в медунівеситетах імені Богомольця та Одеському медіні, але жодної реакції від їхніх очільників ми так і не дочекалися. Чого не скажеш про ректора національного технічного університету КПІ – Михайла Згуровського. 


      Михайло Згуровський

      Коротко нагадаю, що предметом розслідування першої програми із цього КПІшного циклу були сумнівні схеми при розподілі університетських грошей на ремонти в університетських гуртожитках.

      Як вдалося з’ясувати, підряди якимось дивним чином потрапляли до фірм, які так чи інакше пов’язані із чинним проректором Ковальовим – то він був засновником фірми, то в ній працювала його дружина, то брат, то очільник підрядника – екс-співробітник КПІ.

      Відео: розслідування програми ЦРУ про КПІ

      І таких збігів ми нарахували чимало. Та може нічого й страшного. Але на перевірку ці компанії виявилися пустушками. Це конфлікт інтересів чи ні? І чи прозоро використовувались кошти? Питання ці ми задавали офіційно.

      Далі журналісти вийшли на ще один кейс – земля, що належить КПІ, активно забудовується комерційними ЖК.

      Ще у 90-х планувалося, що на цій землі мали б будуватися навчальні корпуси та гуртожитки, тобто розвиватися комплекс КПІ. Але щось пішло не так. За 11 років на території КПІ виросли аж 4 висотки. І лише наразі добудовується один-єдиний гуртожиток.

      Звісно, нас зацікавило, а на яких умовах університет віддав землю під комерційну забудову? А земля тут не копійчана – в кількох кілометрах від Майдану.

      Інвестиціні договори із забудовниками – таємниця за сімома замками. Лише один із забудовників ЖК "Кампус" в офіційній переписці із нами необачно привідкрив завісу таємних договорів та повідомив, що в обмін на землю готовий жертвувати 10% збудованих площ. Щоправда вже після ефіру на сайті КПІ зявився документ, в якому цей же забудовник відмовляє КПІ розголошувати журналістам деталі інвестиційних договорів. Щось вони один з одним позицію узгодити не встигли.

      І ще до цієї теми: збіг чи не збіг, але у нових ЖК квартири мають проректори КПІ. Конфлікт інтересів – чи ні? Питання! Наші журналісти неодноразрово добивалися інтерв'ю з цих питань і в самого ректора, і писали запити, і ходили до приймальні в години офіційного прийому. Жодної реакції.

      Писали ми листи із проханням зустрітися для інтерв'ю і на особисту пошту ректора Михайла Згуровського. І нарешті нас почули.

      Спочатку отримали обнадійливу відповідь, що він у всьому розбереться та все розповість, тільки-но повернеться з відпустки з-за кордону.

      Так от цікаво, що поки ми готували матеріал, в КПІ наші запити вперто ігнорували, та тільки програма вийшла в ефір, виш почав реагувати.


      Заява, опублікована на сайті КПІ

      Вже наступного дня ми побачили на офіційному сайті розпорядження, підписані ректором Згуровським про терміново призначені внутрішні перевірки в самому виші.

      Більше того, пан Згуровський ініціював звернення про переврку КПІ держаудитслужбою та довів про це до відома Міністерство освіти України. Такій блискавичній реакції ми щиро були здивовані.

      Читайте також:  Майстер-клас із розкриттям секретів неймовірних фокусів від фігурантів гучних кримінальних справ

      А ще й тому факту, що усі документи ректор підписував власноруч, хоча нам у листі писав нам, що у ці дні ще перебуватиме у відпустці на Кіпрі.

      Як згодом з’ясувалося, через розслідування ЦРУ пан Згуровський терміново перервав відпустку. І у підтвердження цього навіть оприлюднив посадкові талони на літак Ларнака – Київ. 

      Та хотіли запитати ми пана Згуровського не лише про політехнічні схеми, а й про великий закордонний бізнес його родини, якого в декларації-то не виявилося.

      Справа у тому, що нашим журналістам, які досліджували цю тему разом зі студентським активом КПІ, вдалося віднайти нерухомість родини Згуровських у США. Там – будинки, зареєстровані на його дружину, а ще сліди продажу нерухомості, яка була зареєстрована на Михайла Згуровського та його сина Олександра.

      А далі – більше. Як виявилося, Згуровський старший та молодший заснували цілу будівельну компанію в Чорногорії та взялися продавати апартаменти на березі моря. Продають, до речі, і нашим співвітчизникам.

      Наш агент дзвонив та цікавився в якості клієнта цінами. Йому запропонували купити квартиру, метражем у 50 "квадратів", за понад 100 тисяч доларів. А на зустріч із потенційним клієнтом прийшов сам Олександр Згуровський, тобто син Михайла Захаровича.

      Звісно, ми офіційно листом питали Михайла Захаровича про закордонну нерухомість, чорногорську будівельну компанію та намагалися дізнатись причину – чому цих активів немає в його декларації. От 53 наукових винаходи вказав, а цілу закордонну бізнес-імперію забув.

      Читайте також:  Земля навколо озера Наварія: чому елітну ділянку на Львівщині замість АТОвців отримали чиновники

      Попри обіцянки пана ректора надати відповіді на усі наші питання, ми отримали багатозначну відповідь: мовляв, нехай відповіді на наші питання дають фахівці у сфері запобігання корупції та міжнародного права.

      А ще ми помітили дивні рухи у реєстрах. Склад засновників та власників чорногорської компанії "Скай девелопмент" станом на 24 вересня – тут бачимо 50 на 50 Михайло та Олексанрд Згуровські, а ось витяг з чорногорського реєстру станом на 16 жовтня – тут у засновниках значиться лише Згуровський-молодший. Олександр зі 100% власності.

      Дуже схоже, що, дізнавшись про зацікавленість журналістів, родина ректора почала активно підчищати чорногорські сліди.

      Звісно, це все питання до антикорупційних органі. У першу чергу, ретельну перевірку декларації пана ректора Михайла Згуровського, який, я наголошу, від початку року ще й голова наглядової ради "Укроборонпрому", має зробити НАЗК.

      А ми таки чекаємо від пана Михайла Згуровського конкретних відповідей на наші питання. І окремо дякуємо за миттєву реакцію на факти, викладені у першій програмі.

      Автор: Тетяна Мартинюк
      Теги: Новини Києва Відеоблоги е-декларування Освіта ЦРУ. За кадром
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 23 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      сьогодні , 18:01 Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      Євгенія Мазур
      День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      сьогодні , 17:00 День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      Катерина Одарченко
      Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      сьогодні , 16:30 Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      Сергій Лещенко
      Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      сьогодні , 16:00 Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      Сергій Фурса
      Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      сьогодні , 15:00 Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      Блог Соцмережі
      Соратники Януковича продовжують вести антиукраїнську політику
       24 червня 2017 , 16:57
      Що насправді стоїть за викривальними заявами Луценка
       9 грудня 2017 , 18:00
      Платні школи, приватні дитячі садки, або для кого ця країна
      23 вересня 2017 , 00:22
      Чому Кернес ніколи не сяде
       18 серпня , 14:00
      Пожежа у "Вікторії" і отруєння у "Славутичі": як "зливають" справи, хоч на кону – життя дітей
       14 вересня , 18:07
      Чому в Україні почастішали зухвалі напади на журналістів
       24 липня , 13:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук