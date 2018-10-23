Як ректор КПІ Згуровський 53 наукових винаходи задекларував, а закордонну бізнес-імперію забув

Розслідування журналістів проекту ЦРУ про внутрішню кухню розподілу бюджетних грошей в КПІ спричинило справжній переполох та стало причиною масштабної перевірки, зініційованої самим ректором! А як щодо постаті самого пана Згуровського. Хто перевірятиме його декларацію?

Сьогодні ми розповімо вам про блискавичну реакцію керівництва КПІ на кричущі факти щодо сумнівного господарювання у ввіреному їм виші. І не тільки.

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Національні вищі навчальна заклади насправді – це такі собі держави у державі із чіткою ієрархією, законами та монархом із необмеженою владою. Ці структури надзвичайно закриті, тож, що відбувається всередині, якою є внутрішня кухня, дізнатись практично неможливо.

Наша команда вже уважно придивлялась до не надто прозорих процесів, що відбувалися в медунівеситетах імені Богомольця та Одеському медіні, але жодної реакції від їхніх очільників ми так і не дочекалися. Чого не скажеш про ректора національного технічного університету КПІ – Михайла Згуровського.



Михайло Згуровський

Коротко нагадаю, що предметом розслідування першої програми із цього КПІшного циклу були сумнівні схеми при розподілі університетських грошей на ремонти в університетських гуртожитках.

Як вдалося з’ясувати, підряди якимось дивним чином потрапляли до фірм, які так чи інакше пов’язані із чинним проректором Ковальовим – то він був засновником фірми, то в ній працювала його дружина, то брат, то очільник підрядника – екс-співробітник КПІ.

Відео: розслідування програми ЦРУ про КПІ

І таких збігів ми нарахували чимало. Та може нічого й страшного. Але на перевірку ці компанії виявилися пустушками. Це конфлікт інтересів чи ні? І чи прозоро використовувались кошти? Питання ці ми задавали офіційно.

Далі журналісти вийшли на ще один кейс – земля, що належить КПІ, активно забудовується комерційними ЖК.

Ще у 90-х планувалося, що на цій землі мали б будуватися навчальні корпуси та гуртожитки, тобто розвиватися комплекс КПІ. Але щось пішло не так. За 11 років на території КПІ виросли аж 4 висотки. І лише наразі добудовується один-єдиний гуртожиток.

Звісно, нас зацікавило, а на яких умовах університет віддав землю під комерційну забудову? А земля тут не копійчана – в кількох кілометрах від Майдану.

Інвестиціні договори із забудовниками – таємниця за сімома замками. Лише один із забудовників ЖК "Кампус" в офіційній переписці із нами необачно привідкрив завісу таємних договорів та повідомив, що в обмін на землю готовий жертвувати 10% збудованих площ. Щоправда вже після ефіру на сайті КПІ зявився документ, в якому цей же забудовник відмовляє КПІ розголошувати журналістам деталі інвестиційних договорів. Щось вони один з одним позицію узгодити не встигли.

І ще до цієї теми: збіг чи не збіг, але у нових ЖК квартири мають проректори КПІ. Конфлікт інтересів – чи ні? Питання! Наші журналісти неодноразрово добивалися інтерв'ю з цих питань і в самого ректора, і писали запити, і ходили до приймальні в години офіційного прийому. Жодної реакції.

Писали ми листи із проханням зустрітися для інтерв'ю і на особисту пошту ректора Михайла Згуровського. І нарешті нас почули.

Спочатку отримали обнадійливу відповідь, що він у всьому розбереться та все розповість, тільки-но повернеться з відпустки з-за кордону.

Так от цікаво, що поки ми готували матеріал, в КПІ наші запити вперто ігнорували, та тільки програма вийшла в ефір, виш почав реагувати.



Заява, опублікована на сайті КПІ

Вже наступного дня ми побачили на офіційному сайті розпорядження, підписані ректором Згуровським про терміново призначені внутрішні перевірки в самому виші.

Більше того, пан Згуровський ініціював звернення про переврку КПІ держаудитслужбою та довів про це до відома Міністерство освіти України. Такій блискавичній реакції ми щиро були здивовані.

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А ще й тому факту, що усі документи ректор підписував власноруч, хоча нам у листі писав нам, що у ці дні ще перебуватиме у відпустці на Кіпрі.

Як згодом з’ясувалося, через розслідування ЦРУ пан Згуровський терміново перервав відпустку. І у підтвердження цього навіть оприлюднив посадкові талони на літак Ларнака – Київ.

Та хотіли запитати ми пана Згуровського не лише про політехнічні схеми, а й про великий закордонний бізнес його родини, якого в декларації-то не виявилося.

Справа у тому, що нашим журналістам, які досліджували цю тему разом зі студентським активом КПІ, вдалося віднайти нерухомість родини Згуровських у США. Там – будинки, зареєстровані на його дружину, а ще сліди продажу нерухомості, яка була зареєстрована на Михайла Згуровського та його сина Олександра.

А далі – більше. Як виявилося, Згуровський старший та молодший заснували цілу будівельну компанію в Чорногорії та взялися продавати апартаменти на березі моря. Продають, до речі, і нашим співвітчизникам.

Наш агент дзвонив та цікавився в якості клієнта цінами. Йому запропонували купити квартиру, метражем у 50 "квадратів", за понад 100 тисяч доларів. А на зустріч із потенційним клієнтом прийшов сам Олександр Згуровський, тобто син Михайла Захаровича.

Звісно, ми офіційно листом питали Михайла Захаровича про закордонну нерухомість, чорногорську будівельну компанію та намагалися дізнатись причину – чому цих активів немає в його декларації. От 53 наукових винаходи вказав, а цілу закордонну бізнес-імперію забув.

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Попри обіцянки пана ректора надати відповіді на усі наші питання, ми отримали багатозначну відповідь: мовляв, нехай відповіді на наші питання дають фахівці у сфері запобігання корупції та міжнародного права.

А ще ми помітили дивні рухи у реєстрах. Склад засновників та власників чорногорської компанії "Скай девелопмент" станом на 24 вересня – тут бачимо 50 на 50 Михайло та Олексанрд Згуровські, а ось витяг з чорногорського реєстру станом на 16 жовтня – тут у засновниках значиться лише Згуровський-молодший. Олександр зі 100% власності.

Дуже схоже, що, дізнавшись про зацікавленість журналістів, родина ректора почала активно підчищати чорногорські сліди.

Звісно, це все питання до антикорупційних органі. У першу чергу, ретельну перевірку декларації пана ректора Михайла Згуровського, який, я наголошу, від початку року ще й голова наглядової ради "Укроборонпрому", має зробити НАЗК.

А ми таки чекаємо від пана Михайла Згуровського конкретних відповідей на наші питання. І окремо дякуємо за миттєву реакцію на факти, викладені у першій програмі.