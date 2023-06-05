Цілком ймовірно, що неоголошена війна перекинеться з околиць Бєлгородської області на сам Бєлгород, від якого не так далеко й до самої Москви. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров.

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Які міста на Бєлгородщині будуть "звільнені" наступними

Юрій Федоров пояснив, що від Шебекіно до Бєлгорода лише 30 кілометрів, тож цілком можливо, що РДК та ЛСР можуть розширити географію свого панування. Захищати ж область фактично немає кому.

Гвардійський мотострілецький полк – це все, що є у російської армії Бєлгородської області, а це приблизно 2500 осіб,

– зауважив він.

Така кількість військових не зможе спинити рейд й обороняти доволі велику лінію кордону. Тим паче наразі не відомо, звідки буде наступний рух бійців організацій та в якому напрямку вони просуватимуться. Не виняток, що під ударом опиняться Валуйки.

"Валуйки – це дуже важливий залізничний вузол, через який йде значна частина забезпечення російської армії на Донбасі. Або це може бути Грайворон та інші міста", – додав Федоров.

На його думку, в будь-якому випадку сил одного полку точно не вистачить, тож потрібне підкріплення.

Чому Путін мовчить

Військовий експерт пояснив, що російське керівництво про ситуацію в Бєлгородській області мовчить не просто так – воно боїться ослабити фронт в Україні. За його словами, щоб надійно захистити всі російські прикордонні області потрібно у 10 разів більше сил, ніж є там зараз.

"Це свідчить не тільки про те, що війна переходить на територію Росії, а й про те, що населення в цих районах на власному досвіді відчуває, що таке війна", – переконаний він.

Росіяни зараз мають прекрасну можливість відчути смак воєнного життя у той час, коли диктатор Владімір Путін не вживає жодних заходів, щоб захистити своє населення.

Путін у повній розгубленості. Він може сказати лише: "Дорогі брати та сестри, терпіть!",

– зауважив Федоров.

Насправді ця ситуація показала, що Путін не може нести відповідальність за свій народ, а здатний лише його безжально нищити.

Ситуація в Бєлгородській області: ключове