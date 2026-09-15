Комітет ВР завтра може з'ясувати, хто буде виконувачем обов'язків генпрокурора, – нардепка

Верховна Рада вже проголосувала за звільнення Руслана Кравченка, який був на посаді генерального прокурора. Однак поки що немає конкретних імен, хто його замінить.

Про це 24 Каналу розповіла народна депутатка України від партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, вже завтра правоохоронний комітет Верховної Ради буде проводить засідання. Туди запросили заступників Кравченка, які залишилися працювати в Офісі генпрокурора.

Хто буде наступним генпрокурором?

Як наголосила Кравчук, зараз склалася досить дивна ситуація. Кравченко сам собі виписав "відрядження", але незрозуміло, хто виконує його обов'язки. Зазвичай йдеться про першого заступника, але вона вже звільнилася.

Залишилися три чинних заступники. Заступником ще є голова САП. І хтось з них має виконувати обов'язки. Можливо, колеги з правоохоронного комітету на цьому засіданні завтра дізнаються, хто виконує обов'язки. Було б непогано, якби про це публічно оголосили,

– зауважила Кравчук.

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Хто може бути новим генпрокурором: дивіться відео 24 Каналу

Наразі також немає конкретики, хто може стати наступним генеральним прокурором. За чинною процедурою президент має подати кандидатуру, а Верховна Рада – затвердити її. Також йдуть дискусії, аби дещо змінити процедуру. Але важливо це зробити так, аби це відповідало Конституції.

Іде дискусія про те, аби проводили конкурс. А вже згодом президент обиратиме з кандидатур. Але це має бути якісно прописаний законопроєкт, який не потребуватиме змін до Конституції,

– підкреслила нардепка.

Додамо, Верховна Рада вже звільнила Руслана Кравченка з посади генпрокурора. Нещодавно він сам виписав собі відрядження, де хоче проінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ в системі антикорупційних органів. Раніше НАБУ та САП оголосили про операцію "Карфаген", де звинувачують одного з працівників Офісу генпрокурора в "кришуванні" шахрайських кол-центрів.