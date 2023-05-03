Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, росіяни ще зрозуміють, що захопити Крим було простіше, ніж обороняти його.

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Росіяни готуються до приходу ЗСУ

Шейтельман зазначив, що росіяни активно риють окопи у Криму та готуються зустрічати українських військових. Вони мають намір обороняти окупований півострів, але це буде складне завдання для загарбників.

Звичайно, вони готуються обороняти Крим. Найбільш грамотні з них знають, що це буде дуже складне завдання. Захопити Крим було простіше, ніж обороняти,

– сказав він.

Політтехнолог підкреслив, що з 2014 року на півострів приїхало багато росіян, які купили там житло. Однак зараз багато з них вже покидають півострів.

"Потрібно не мати мозку, щоб переїхати на окуповані території, купити там квартиру. Але їм грошей ніхто не поверне, квартира згідно із законом повернеться українцю. Тому ті, хто розумніші, вже "звалили". Черга на міст є після кожного удару ЗСУ по Криму", – зауважив Шейтельман.

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