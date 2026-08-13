Заходили на повному заряді, – боєць "Артану" пригадав операцію зі звільнення Зміїного

Після боїв на острові Зміїний туди зайшов підрозділ "Артан". Саме Артем Ракітін був у першому взводі, який там закріпився. Територія була сірою зоною, тому росіяни намагались "засипати" її різним озброєнням.

Про це 24 Каналу розповів боєць спецпідрозділу ГУР "Артан" Артем Ракітін, зауваживши, що до цього бої тривали, тому великої кількості росіян і штурмових дій тоді не було. Однак відбувались постійні "нальоти" з обох сторін.

Операція зі звільнення Зміїного

За словами бійця спецпідрозділу ГУР "Артан", коли він з побратимами заходили на острів і почали відпрацьовувати по росіянах, окупанти прийняли рішення, що треба звідти відійти.

В цьому напрямку ми заходили на повному заряді, (думали, – 24 Канал), що буде штурм. Ми зайшли, зачистили. Дуже було багато інженерки в тому напрямку, вони "сюрпризів" понаставляли – міни тощо, що тільки могли. Ми зайшли і утримували острів,

– пригадав він.

Зауважте! Раніше боєць спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО Роланд також розповів, що росіяни залишили своїх людей на острові, не могли їх нормально забезпечити. Кожного дня ворог платив кров'ю за перебування на Зміїному, тому не мав іншого виходу, крім як тікати.

Боєць "Артану" про захід на Зміїний: дивіться відео

Операція мала назву "Акваторія Чорного моря" і мала етапи: острів Зміїний, "вишки Бойка" і Крим, а саме мис Тарханкут.

Саме під час перебування Зміїному окупанти скидали на осстрів величезну кількість КАБів – 12 – 16 прильотів щодня. Українські бійці були змушені перебувати у певних сховках.

"Це наша земля, вона за нами. Зміїний острів заворожує. Там настільки сильна і міфічна енергетика; і вона заворожує і обґрунтовує це все на дуже високому рівні", – підсумував Ракітін.