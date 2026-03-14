Юрист пояснив, коли інвалідність дружини дозволяє залишити лави ЗСУ
- Військовослужбовець може подати рапорт на звільнення з військової служби, якщо його дружина має інвалідність, навіть якщо вона не потребує постійного догляду.
- Для звільнення достатньо втрати одного з парних органів у дружини, а відмову військової частини можна оскаржити в адміністративному суді.
З 2022 року в України діє воєнний стан та загальна мобілізація чоловіків від 25 до 60 років. Втім деякі військовозобов'язані мають право звільнитись зі служби чи отримати відстрочку.
Про це розповіли фахівці на порталі "Юристи.UA".
Чи можна звільнитись зі служби, якщо дружина має інвалідність?
Військовослужбовець звернувся до адвокатів за консультацією щодо можливості звільнення зі служби у ЗСУ через сімейні обставини – його дружина має інвалідність ІІІ групи після ампутації однієї нирки.
Чоловіка цікавило, чи можна подати рапорт на звільнення, враховуючи, що його дружина не потребує постійного догляду.
Так, можете подати рапорт. Ви маєте право на звільнення з військової служби, навіть якщо Ваша дружина не потребує постійного стороннього догляду,
– відповів юрист Владислав Дерій.
Тим часом фахівець Юрій Айвазян зауважив, що для того аби звільнитись зі служби не потрібне підтвердження у необхідності стороннього догляду. Втрата одного з парних органів, каже юрист, є підставою для звільнення, яка не вимагає того, щоб дружина потребувала сторонньої допомоги.
За словами Айвазяна, в такому разі військовослужбовець може подати рапорт на звільнення як у паперовій формі, так і через застосунок Армія+, якщо має ID командира.
У випадку неправомірної відмови військової частини – рішення можна оскаржити. Для цього протягом одного місяця потрібно подати позов до адміністративного суду.
Хто має право на відстрочку під час воєнного стану?
Під час загальної мобілізації деякі категорії військовозобов'язаних мають право на відстрочку від призову. Серед них – люди з інвалідністю, а також особи, яких ВЛК визнала тимчасово непридатними до служби через стан здоров'я.
Також відстрочку можуть отримати чоловіки, які є батьками трьох і більше дітей віком до 18 років. Або ж чоловіки, які самостійно виховують дитину або дітей.
Крім того, держава враховує ситуацію осіб, які здійснюють постійний догляд за близькими родичами з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, якщо немає інших осіб, здатних забезпечити такий догляд.
Студенти, науковці, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній чи дуальній формі також мають право на відстрочку.