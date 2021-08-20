Крім того, що справи Майдану й так складні, їх розгляд затягується і через низку суб'єктивних причин. Наприклад, обвинувачені ігнорують судові засідання чи переховуються від слідства. Так у 2020 році судді Київського апеляційного суду звільнили з-під варти колаборанта так званої "ДНР" Володимира Цемаха та 5 ексберкутівців. Згодом усі вони відправилися на окуповану територію або в Росію.

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У серпні 2021 року перестав з'являтись до суду та виходити на контакт підсудний у справах Майдану командир підрозділу харківського "Беркута" Шаповалов. 5 серпня його оголосили в розшук.

Щоб інші підозрювані не могли втекти як Шаповалов, судді можуть і мають за наявності підстав застосовувати до них запобіжні заходи. Такі як взяття під варту чи домашній арешт з носінням електронного браслета.

Суд випустив обвинувачених у вбивстві й катування Вербицького та Луценка

Та у серпні 2021 року, попри серйозні ризики щодо втечі, судді відпустили аж 3 обвинувачених у справах Майдану.

Завдяки Білоцерківському міськрайонному суду 7 серпня вийшли з-під варти тітушки:

Сергій Мисливий;

Іван Новотний.

Їх обвинувачують у викраденні і катуванні майданівців Юрія Вербицького та Ігоря Луценка. Вербицький, в результаті, загинув.



Ігор Луценко, Юрій Вербицький / Колаж 24 каналу

До затримання у березні 2020 року Новотний був у розшуку кілька місяців, а Мисливий – більше ніж 6 років. Чи довелося б їх розшукувати знову – питання риторичне. Повторної втечі Сергія Мисливого цього разу вдалось уникнути тільки тому, що йому вручили і ще одну підозру по цій справі.

Прокурори отримали докази, що він був не лише виконавцем, а й організатором викрадення. 8 серпня судді Печерського суду відправили його в СІЗО. А от Новотний залишається без запобіжного заходу.

Чому їх відпустили з під варти?

Колегія суддів Білоцерківського міськрайонного суду під головуванням Ірини Дубановської безпідставно направила провадження для зміни підсудності у справі. Хоча до того її вже визначав апеляційний суд. Повторно направляти на розгляд це питання не можна було.

Тож справа повернулась до Білоцерківського суду, але за цей час двоє суддів з колегії – Ларіна та Примаченко – пішли у відпустку. Дубановська без них питання тримання під вартою вирішила не розглядати.

З відпустки нікого не відізвали, а повторний перерозподіл справи на іншу колегію в апараті не провели. Таким чином питання про продовження тримання під вартою Мисливого та Новотного не було розглянуто вчасно. Двомісячний строк тримання під вартою сплив, і їх довелось випустити з СІЗО.

На мою думку, бездіяльність апарату суду та незаконні дії колегії щодо повторної перевірки підсудності не можна назвати ніяк інше ніж підігрування обвинуваченим.

Хоча в апараті суду виправдовуються. Кажуть, що керівнику апарату було не обов'язковим визначати новий склад колегії суддів, бо суддя-доповідачка Дубановська могла розглянути питання продовження строку тримання під вартою одноособово.

Тобто він міг це зробити, але вирішив перекласти відповідальність на головуючу. А вона, як ми знаємо. питання продовження запобіжного заходу вирішила не розглядати.

На свободу вийшов обвинувачений у вбивстві журналіста Веремія

9 серпня судді Шевченківського районного суду Оксана Голуб та Віталій Циктіч випустили з-під варти Павла Бялая, якого слідство вважає правою рукою Юрія Крисіна. Його обвинувачують у смертельному нападі на журналіста В'ячеслава Веремія поблизу Майдану в ніч штурму силовиками та тітушками.

Судді навіть не намагались придумувати відмазки чи якісь схеми, як це зробили колеги з Білоцерківського суду.

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Обвинуваченому просто призначили м'якший запобіжний, ніж просив захист. Замість цілодобового домашнього арешту, про який просив адвокат Бялая, судді вирішили. що достатньо нічного домашнього арешту. Тож вдень він зможе спокійно розгулювати Києвом.

За інформацією Watchers Media, прокурорка у цій справі не виключає, що після пом'якшення запобіжного заходу Бялай може переховуватись.

Премію "НЕ.Честь тижня" отримує суддя Білоцерківського міськрайонного суду Дубановська, яка не розглянула вчасно питання про продовження тримання під вартою тітушок. А також судді Шевченківського районного суду міста Київ Оксана Голуб і Віталій Циктіч, які призначили м'якший запобіжний захід для Павла Бялая.

До речі, Оксана Голуб раніше отримувала антипремію від Фундації DEJURE, адже неодноразово виносила сумнівні рішення. Під час революції Гідності — позбавляла активістів права керування транспортним засобом.

В березні 2021 року суддя повторно проявила неповагу до Майдану та Збройних сил України. Під час засідання у справі Шеремета вона заявила, що "виголошуючи вітання "Слава Україні!", слухачі в засіданні порушують порядок в залі засідання. "Тут вам не Майдан" – наголосила вона.

Циктіч – теж суддя Майдану, який під час Революції Гідності засуджував активістів за поїздку до Межигір'я Януковича.

Суд конфіскував у Киви понад 1 мільйон гривень за жомову яму

Вищий антикорупційний суд конфіскував у народного депутата Іллі Киви 1 мільйон 252 тисячі гривень за оренду жомової ями. Ця справа є першим випадком цивільної конфіскації в Україні. Це новий механізм, запроваджений наприкінці 2019 року. Аби конфіскувати майно шляхом цивільної конфіскації, потрібно довести неправомірність набуття права власності на активи.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягала, що депутат, не бувши власником цієї ями, одержав 1,25 мільйона гривень необґрунтованих активів від передачі її в оренду фіктивному суб'єкту господарювання. Кива ж вважав це чесним заробітком.

Судді ВАКС вирішили, що дохід є фіктивним, і дозволили конфіскувати гроші з оренди на користь держави.

Це одне із тих рішень, які точно вражають незалежністю суддів та викликають захват в громадськості. За що вручаємо суддям Володимиру Вороньку, Андрію Біцюку та Катерині Широкій премію "Честь тижня".

Кива вже заявив журналістам, що буде оскаржувати рішення. Та малоймовірно, що воно буде скасовано.

Лауреатів премії та антипремії обирає громадська організація Фундація DEJURE, яка контролює перебіг судової реформи та бореться за очищення судів від недоброчесних суддів.