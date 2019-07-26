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      "Звіримося через рік": яким транспортом на ефір приїхали "слуги народу"

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      На чому їздять "слуги народу" (фото ілюстративне)
      На чому їздять "слуги народу" (фото ілюстративне) / auto.bigmir.net

      Лідери "Слуги народу" розповіли, як добирались на прямий ефір. Серед транспорту, яким користуються кандидати у депутати, зокрема вирізняються Toyota Land Cruiser, BMW X6 та метро.

      Опитування "слуг народу" провела телеведуча Наталія Мосейчук в ефірі проекту "Право на владу".

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      Члени партії, які взяли участь у програмі користуються такими автівками:

      • Дмитро Разумков (№1 у списку партії) – Toyota Land Cruiser;
      • Галина Янченко (№5 у списку партії) – на метро;
      • Давид Арахамія (№4 у списку партії) – BMW X6 2013 року випуску;
      • Богдан Яременко (кандидат "Слуги народу" у 215 окрузі) – BMW X3 2009 року.

      Ведуча проекту Наталія Мосейчук підкреслила, що почуту інформацію варто буде звірити через рік. Крім того, журналістка пожартувала, що не побачила парковочних місць для велосипедів під Верховною Радою.

      Я вже цим проектом займаюся. Під Офісом президента вже поставили. До речі, це нормальний "стартап",
      – підкреслив Давид Арахамія.

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      Теги: Слуга народу Новини України Новини політики Дмитро Разумков Авто
      Джерело: 24 канал
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