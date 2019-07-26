Абсолютна влада Зеленського: як уберегти країну від можливих зловживань

Партія Володимира Зеленського більш ніж впевнено перемогла на виборах, розбивши в пух і прах всіх конкурентів. Незалежно від того, створиться коаліція з іншими політичними силами чи не створиться, "Слуга народу" в парламенті складатиметься з більш ніж 226 депутатів. Про це свідчить підрахунок майже всіх бюлетенів. Тобто "Слуга народу" вже сама по собі є "монокоаліцією".

Як написано в Конституції, депутатська фракція, до складу якої входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, має права коаліції. І це вперше в історії незалежної України, коли одна політична сила матиме таку концентрацію влади.

Читайте також: Чому Путін боїться НАТО, або Як Україні вступити до Альянсу

Побитий рекорд "Партії регіонів", яка після виборів 2012 року мала 185 місць у парламенті. Таку абсолютну владу, яку матиме Зеленський, не мав ані Порошенко, ані Янукович, ані Ющенко, ані Кучма, ані Кравчук.

Команда Зеленського в парламенті зможе швидко ухвалити будь-який законопроект. Команда Зеленського в силових структурах зможе відкривати та розслідувати будь-які кримінальні справи. Команда Зеленського в уряді зможе приймати будь-які постанови. Фактично немає жодних стримувань, противаг і обмежень.



"Слуга народу"

Тож, чи варто лякатися такого карт-бланшу, який отримала партія "Слуга народу" і особисто Володимир Зеленський? Чи не сп’яніє "Зе!команда" від відчуття вседозволеності? Зрештою, що зможе убезпечити всіх нас від можливих зловживань цією абсолютною владою? Тобто, чи існують запобіжники, які дозволять не вийти з берегів?

Давайте без ілюзій – парламентська опозиція точно не буде таким запобіжником. Опозиція буде банально маленькою за своєю чисельністю. А ще неконсолідованою – буде і проєвропейська опозиція у вигляді "Європейської Солідарності", і проросійська опозиція у вигляді "Опозиційної платформи – За життя". Опозиція зможе більш потужно себе проявляти в інформаційному просторі, ніж у будівлі Верховної Ради.



Європейська Солідарність

Запобіжником від умовно неправильних дій "Слуги народу" може стати неоднорідність і дефрагментованість самої партії. Тобто монобільшість не є монолітною. "Слуга народу" складається з різних груп впливу, що гіпотетично дозволить у потрібний момент зупинити ту чи іншу шкідливу ініціативу.

Також є Захід, наші закордонні партнери із цивілізованих країн, які можуть вгамовувати в разі необхідності. І є ще один запобіжник на випадок надзвичайних ситуацій, який зможе тримати Зеленського в межах червоних ліній і не дасть йому заплисти за буйки. Це громадянське суспільство. В українських реаліях – це проактивна меншість.

Тут варто згадати і Помаранчеву революцію, і Революцію гідності. Українці неодноразово збиралися на Майдані через несправедливість та відстоювали власні права. І вийдуть ще раз, якщо щось піде не так під час правління Зеленського. Але поки ніякої узурпації влади немає. Зосередження влади у Зеленського відбулося виключно в рамках закону і демократичних процедур.

Приклад Польщі

Зрештою, подібна політична ситуація, хоч і є рідкісною для світової демократії, але вже спостерігалась, наприклад, в сусідній Польщі. Там у 2015 році на парламентських виборах перемогла партія "Право і справедливість" з результатом близько 37% голосів. І вона одноосібно створила уряд.



Партія "Право і справедливість"

Звичайно, є певні суттєві відмінності. Польща з її стійкими державними інституціями – це не Україна з її слабкими інституціями. Та й "Право і справедливість" – не "Слуга народу". Бо "Право і справедливість" є націонал-консервативною партією. Тобто такою, що відстоює культурну та етнічну ідентичність.

Приклад Грузії

Є інший приклад – це Грузія. В 2004 році на парламентських виборах там перемогла партія, яка підтримувала Саакашвілі, з результатом 67% голосів. І це стало фундаментом для проведення грузинських реформ та грузинського економічного дива.



Міхеїл Саакашвілі

Так, Саакашвілі – це професійний політик, а Зеленський – ні. Так, в Грузії був координатор реформ Каха Бендукідзе, а в Україні такої персони поки не видно. Але в будь-якому випадку, питання в тому, як будуть розпоряджатися абсолютною владою.

Читайте також: Скандальне інтерв'ю помічника Зеленського: які заяви викликали хвилю обурення

Україна отримала шанс для проведення глибоких і системних реформ. Влада або скористається ним, або профукає його. Однак точно не зможе сказати, що хтось їй заважав. Тепер у Зеленського буде не тільки вся влада – він нестиме ще й всю відповідальність за стан справ у країні.