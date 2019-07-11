Чому Путін боїться НАТО, або Як Україні вступити до Альянсу

Одразу чотири кораблі Північноатлантичного альянсу зайшли нещодавно до порту Одеси для спільних навчань. Наскільки присутність кораблів НАТО в українському порту і Чорному морі є значущою? Це є символічним кроком чи від цього реально збільшується рівень безпеки? Адже в 2014 році Росія брутально анексувала Крим, і кораблі НАТО цьому не завадили жодним чином.

Це дозволяє опонентам НАТОвського вектору маніпулювати, мовляв, "і що, допомогло вам ваше НАТО?".

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Справа в тому, що НАТО – це система колективної безпеки, перш за все, членів НАТО. А Україна – не член НАТО, тому змушена розраховувати фактично лише на себе.

От якби в 2014 році Україна була членом північноатлантичного альянсу, то ніякої б спроби анексії Криму з боку Росії не було. Бо один за всіх і всі за одного. Росія не ризикнула б наразитися на відсіч від Альянсу.

Чому Росія напала на Україну та Грузію, а не на Польщу чи країни Балтії?

Бо другі – члени НАТО, а перші – не члени НАТО. Так само під загрозою нападу з боку Росії Білорусь і Казахстан як країни, які не є членами НАТО. Росія обирає своїми жертвами тих, за кого не заступляться. Наша позаблоковість дала можливість Росії напасти на нашу країну. Наша позаблоковість була нашою слабкістю.

І зараз ми задовольняємось лише партнерством із НАТО. В умовах війни з таким потужним ворогом, як Російська Федерація, це партнерство підсилює нашу оборону. Треба цінувати партнерство з НАТО. Вижимати максимум від спільних навчань. Отримувати цінний досвід взаємодії. Підвищувати стандарти власних військових сил.

Тим паче, згідно з Військовою доктриною України, досягнення до 2020 року повної сумісності Збройних сил України з арміями країн-членів НАТО є пріоритетним завданням.

Чому Путін боїться НАТО?

Звичайно, що Росії не подобаються спільні навчання України та НАТО. Взагалі будь-які кроки на зближення. Тому що Кремль сприймає Північноатлантичний союз як агресивний і ворожий. Російська пропаганда демонізує його і зображує як злу силу, яка планує захопити Росію.



Володимир Путін

Але справа не тільки в віртуальній реальності, яку вибудовує російська пропаганда. Путін спирається в своїх рішеннях на стару архаїчну парадигму "холодної війни" ще минулого століття. Для нього НАТО – це не про захист, а про напад.

У нього є фобія щодо НАТО. Хоча цей блок, навпаки, створювався якраз для захисту і відбиття агресії Радянського Союзу. А в 2016 році НАТО офіційно оголосило своєю місією стримування агресії Російської Федерації.

Але повернемось до обговорення безпосередньо спільних навчань Sea Breeze. Не обійшлося без провокацій. Наприклад, якийсь анонім подзвонив і повідомив про нібито замінування одеського морського вокзалу через прибуття кораблів НАТО.

Також Росія вивела у відповідь на навчання розвідувальні та ударні кораблі, берегові ракетні комплекси. Вони були неподалік і проводили свої маневри. Очевидно, аби продемонструвати, що Росія претендує на домінування в цьому регіоні, це їхня сфера впливу, тут їхні інтереси.

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Крім навчань, НАТОвці долучились до спілкування з громадянським суспільством Одеси. Так, командувачка всієї групи кораблів НАТО Жозе Курц зустрілась із місцевими активістами.

Я теж був на цій зустрічі, організованій громадянською платформою "Одесити разом". Особисто я просто подякував пані Курц за те, що її група кораблів прибула до Одеси – бо сама присутність кораблів вже відлякує Росію та демонструє, хто тут головний.

Як Україні вступити до НАТО?

Дуже актуальним є питання інформаційної політики. Як відомо, у південних і східних регіонах України сприйняття НАТО є, скоріше, негативним.

Це обумовлено історичними причинами, підігріванням окремих політиків антинатовським настроям. Потрібно змінювати ставлення місцевого населення до військово-політичного блоку. Вода тече, вогонь горить, а Україна потребує вступу до НАТО. Це аксіоми. Тут немає жодного простору для дискусій.

І, до речі, для вступу в НАТО не потрібен референдум. Потрібне бажання української влади, готовність України у вигляді відповідності стандартам НАТО і, нарешті, дозвіл всіх країн-членів НАТО.



Україна має співпрацювати з НАТО

Виконати останній пункт, отримати згоду всіх 29 країн-членів альянсу, особливо складно – наприклад, Греція фактично блокувала протягом останніх десяти років вступ Македонії до НАТО, вимагаючи змінити назву країни на Північну Македонію.

Тому, звичайно, вступ України до НАТО не є питанням одного чи двох років. Це питання стратегічної, тобто далекої, перспективи. Не треба мати ілюзій – чекати доведеться 20, 30, а можливо, і всі 40 років. Треба ще дочекатися вдалого моменту, коли Росія буде слабкою і не зможе зірвати вступ України до НАТО.

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Сьогодні ми маємо статус країни-аспіранта НАТО, як Грузія і Боснія та Герцеговина. Але вже можна чітко сформулювати наш наступний крок – тактичною ціллю України має бути отримання плану дій щодо членства в НАТО.

Тим часом, Росія збільшує свою агресію – вона нарощує військові угрупування на кордоні, вона здійснила акт агресії біля Керченської протоки, захопила в полон наших моряків, активно займається мілітарізацією Криму та Азовського моря. Тому часу обмаль.