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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чому Путін боїться НАТО, або Як Україні вступити до Альянсу

      Без ілюзій 356 Читать новость на русском

      Одразу чотири кораблі Північноатлантичного альянсу зайшли нещодавно до порту Одеси для спільних навчань. Наскільки присутність кораблів НАТО в українському порту і Чорному морі є значущою? Це є символічним кроком чи від цього реально збільшується рівень безпеки? Адже в 2014 році Росія брутально анексувала Крим, і кораблі НАТО цьому не завадили жодним чином.

      Це дозволяє опонентам НАТОвського вектору маніпулювати, мовляв, "і що, допомогло вам ваше НАТО?".

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      Справа в тому, що НАТО – це система колективної безпеки, перш за все, членів НАТО. А Україна – не член НАТО, тому змушена розраховувати фактично лише на себе.

      От якби в 2014 році Україна була членом північноатлантичного альянсу, то ніякої б спроби анексії Криму з боку Росії не було. Бо один за всіх і всі за одного. Росія не ризикнула б наразитися на відсіч від Альянсу.

      Чому Росія напала на Україну та Грузію, а не на Польщу чи країни Балтії?

      Бо другі – члени НАТО, а перші – не члени НАТО. Так само під загрозою нападу з боку Росії Білорусь і Казахстан як країни, які не є членами НАТО. Росія обирає своїми жертвами тих, за кого не заступляться. Наша позаблоковість дала можливість Росії напасти на нашу країну. Наша позаблоковість була нашою слабкістю.

      І зараз ми задовольняємось лише партнерством із НАТО. В умовах війни з таким потужним ворогом, як Російська Федерація, це партнерство підсилює нашу оборону. Треба цінувати партнерство з НАТО. Вижимати максимум від спільних навчань. Отримувати цінний досвід взаємодії. Підвищувати стандарти власних військових сил.

      Тим паче, згідно з Військовою доктриною України, досягнення до 2020 року повної сумісності Збройних сил України з арміями країн-членів НАТО є пріоритетним завданням.

      Чому Путін боїться НАТО?

      Звичайно, що Росії не подобаються спільні навчання України та НАТО. Взагалі будь-які кроки на зближення. Тому що Кремль сприймає Північноатлантичний союз як агресивний і ворожий. Російська пропаганда демонізує його і зображує як злу силу, яка планує захопити Росію.

      Володимир Путін
      Володимир Путін

      Але справа не тільки в віртуальній реальності, яку вибудовує російська пропаганда. Путін спирається в своїх рішеннях на стару архаїчну парадигму "холодної війни" ще минулого століття. Для нього НАТО – це не про захист, а про напад.

      У нього є фобія щодо НАТО. Хоча цей блок, навпаки, створювався якраз для захисту і відбиття агресії Радянського Союзу. А в 2016 році НАТО офіційно оголосило своєю місією стримування агресії Російської Федерації.

      Але повернемось до обговорення безпосередньо спільних навчань Sea Breeze. Не обійшлося без провокацій. Наприклад, якийсь анонім подзвонив і повідомив про нібито замінування одеського морського вокзалу через прибуття кораблів НАТО.

      Також Росія вивела у відповідь на навчання розвідувальні та ударні кораблі, берегові ракетні комплекси. Вони були неподалік і проводили свої маневри. Очевидно, аби продемонструвати, що Росія претендує на домінування в цьому регіоні, це їхня сфера впливу, тут їхні інтереси.

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      Крім навчань, НАТОвці долучились до спілкування з громадянським суспільством Одеси. Так, командувачка всієї групи кораблів НАТО Жозе Курц зустрілась із місцевими активістами.

      Я теж був на цій зустрічі, організованій громадянською платформою "Одесити разом". Особисто я просто подякував пані Курц за те, що її група кораблів прибула до Одеси – бо сама присутність кораблів вже відлякує Росію та демонструє, хто тут головний.

      Як Україні вступити до НАТО?

      Дуже актуальним є питання інформаційної політики. Як відомо, у південних і східних регіонах України сприйняття НАТО є, скоріше, негативним.

      Це обумовлено історичними причинами, підігріванням окремих політиків антинатовським настроям. Потрібно змінювати ставлення місцевого населення до військово-політичного блоку. Вода тече, вогонь горить, а Україна потребує вступу до НАТО. Це аксіоми. Тут немає жодного простору для дискусій.

      І, до речі, для вступу в НАТО не потрібен референдум. Потрібне бажання української влади, готовність України у вигляді відповідності стандартам НАТО і, нарешті, дозвіл всіх країн-членів НАТО.

      НАТО
      Україна має співпрацювати з НАТО

      Виконати останній пункт, отримати згоду всіх 29 країн-членів альянсу, особливо складно – наприклад, Греція фактично блокувала протягом останніх десяти років вступ Македонії до НАТО, вимагаючи змінити назву країни на Північну Македонію.

      Тому, звичайно, вступ України до НАТО не є питанням одного чи двох років. Це питання стратегічної, тобто далекої, перспективи. Не треба мати ілюзій – чекати доведеться 20, 30, а можливо, і всі 40 років. Треба ще дочекатися вдалого моменту, коли Росія буде слабкою і не зможе зірвати вступ України до НАТО.

      До слова: Рада НАТО перенесла візит в Україну: причина і нова дата

      Сьогодні ми маємо статус країни-аспіранта НАТО, як Грузія і Боснія та Герцеговина. Але вже можна чітко сформулювати наш наступний крок – тактичною ціллю України має бути отримання плану дій щодо членства в НАТО.

      Тим часом, Росія збільшує свою агресію – вона нарощує військові угрупування на кордоні, вона здійснила акт агресії біля Керченської протоки, захопила в полон наших моряків, активно займається мілітарізацією Криму та Азовського моря. Тому часу обмаль.

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      Автор: Олексій Мінаков
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Водний транспорт Відеоблоги Без ілюзій НАТО
      Джерело: 24 канал
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