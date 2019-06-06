Скандальне інтерв'ю помічника Зеленського: які заяви викликали хвилю обурення

В інтерв'ю одному інтернет-виданню давній друг і колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського Борис Шефір заявив про необхідність скасування мовного закону, ліквідацію мовних квот та висловив компліменти Путіну. Окрім цього, наговорив ще такого, що на голову не налазить.

Про мовний закон

Закон про мову потрібно скасувати і прийняти нормальний закон. Це перший крок для скасування війни,

– заявив Шефір.

Не знаю, як вам, а мені фраза "скасування війни" дуже ріже слух.

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Закінчити війну не так легко, як сказати касиру "охрана, отмєна!". Навіть, якщо гіпотетично скасувати мовний закон, то російські війська з Донбасу нікуди не зникнуть. Їм від цього ні холодно, ні гаряче.



Що передбачає мовний закон

Про війну на Донбасі

Моє ставлення до війни таке, що я розумію – її почали, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку,

– зазначив поплічник Зеленського.

На крові дійсно дехто заробляє – і контрабанда, і все інше, але це не причина війни.

Війну почали не обидві країни. Є агресор – Російська Федерація, яка вдерлася на нашу територію. А є жертва – Україна, яка захищається від навали окупантів. І я не розумію, чому на шостому році війни доводиться пояснювати ці прописні істини?

Гроші тут ні до чого – Путін напав на Україну з чисто ідеологічних і геополітичних міркувань, щоб втримати Україну в російській орбіті впливу.

"Путін – розумна людина"

Ви думаєте, Путін – маніяк, який любить стріляти в живих людей? Він що – псих? Він розумна людина. Так, у нього імперські амбіції. Але можна ж домовитися,

– сказав друг президента.

Доведеться розчарувати пана Шефіра – з Путіним можна домовитися лише про капітуляцію. Про капітуляцію у вигляді надання статусу автономії Донбасу. Чи про капітуляцію у вигляді фіксації позаблокового статусу України. Не треба мати ілюзій, що з Путіним можна домовитися і при цьому не втратити країну.

І так, Путін – маніяк. Бо лише маніяк може відправляти військових на територію іншої держави для вбивств і руйнацій. Лише маніяк може замовляти вбивства політичних конкурентів під стінами Кремля. На руках Путіна багряна кров, і дивно, що пан Шефір її не помічає.

Реакція команди Зеленського

Команда Зеленського відмежувалась від заяв Бориса Шефіра. Так, Адміністрація Президента на запит журналістів підкреслила, що це були лише власні думки пана Шефіра, мовляв, він не обіймає офіційні посади, однак, не є членом партії "Слуга народу".

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Окрім цього, віддуватися за гучні висловлювання Шефіра довелося Олександру Данилюку і Дмитру Разумкову – вони заявили, що їхня позиція не збігається з позицією співвласника "Кварталу-95".

Що відомо про Бориса Шефіра

З одного боку, це були дійсно особисті думки Бориса Шефіра. Але не треба удавати, що це думки звичайного громадянина, який іде вулицею та щось собі насвистує. Адже це думки людини, яка тісно спілкувалася із Зеленським ще з 1995 року. Це співавтор передвиборчої програми Зеленського. Він також допомагав Зеленському писати промови. А рідний брат Бориса Шефіра – перший помічник президента України.

Отже, Борис Шефір є особою, яка наближена до Зеленського. І дуже не хотілося б, щоб такі особи, з розумінням політики на рівні кухонних розмов, формували думки президента України та впливали на прийняття державних рішень.

Хто такий Борис Шефір – детальніше читайте у матеріалі 24 каналу

"Платон мій друг, але істина дорожча" – цим повинен керуватися Зеленський у стосунках зі своїм оточенням.



Перші призначення Володимира Зеленського