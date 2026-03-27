В Угорщині журналіста-розслідувача звинуватили у шпигунстві для України

Журналіста-розслідувача Саболча Паньї звинуватили у шпигунстві на користь Україні. Уряд Угорщини переконаний, що він передавав чутливу інформацію про країну та її посадовців.

Про таке заявив керівник апарату прем'єра Угорщини Ґерґелі Гуляш, передає Telex.

У чому звинувачують журналіста?

За словами Гуляша, журналіст-розслідувач нібито передавав чутливу інформацію Україні. Оприлюднення даних понесло за собою те, що міністр юстиції подав заяву про начебто "злочинну" діяльність медійника.

Паньї заперечує звинувачення і каже, що займався виключно журналістським розслідуванням. Воно стосувалось контактів міністра закордонних справ Угорщини Петра Сіярто з Росією.

Також журналіст вважає, що такі звинувачення характерні для режимів в Росії, Білорусі чи подібних до них.

Крім того, на брифінгу керівник канцелярії Віктора Орбана повідомив про викриття ще двох "українських шпигунів". Мовиться про IT-фахівців, що пов'язані з опозиційною партією "Тиса". За даними уряду Угорщини, їх нібито підготували іноземні країни. Далі вони "безперервно" контактували з українським посольством та надавали IT-підтримку.

Про що писав журналіст-розслідувач?