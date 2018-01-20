З'явились деталі зухвалого нападу на посольство України в Афінах

У Міністерстві закордонних справ Україні припускають, що напад на посольство могли здійснити проросійські радикали, оскільки вперше інформація про інцидент з'явилась на телеканалах РФ.

Про це розповіла речник українського МЗС Мар'яна Беца, передає "112 Україна".

Ми не виключаємо, що це було скоєно радикалами під впливом Росії. До речі, першими про це повідомили російські сайти в Греції,

– зазначила Мар'яна Беца.

Представник МЗС розповіла, що невідомі підпалили автомобілі працівників українського представництва у Греції, а також закидали територію дипустанови "коктейлями Молотова". Внаслідок зухвалого нападу ніхто не постраждав.

На місці інциденту працюють правоохоронці та пожежники. Наразі поліція Греції відкрила кримінальне провадження. Будівлю українського посольства цілодобово охороняють.

Фото з місця події: newpost.gr

Нагадаємо, що Павло Клімкін повідомив про спробу нападу на дипустанову України в Греції. Глава відомства також припустив, що зловмисники діяли під впливом Російської Федерації.