19:47
20 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТРІЛЯНИНА В ОДЕСІ ГРЕЦІЯ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чому Путін не потонув на Водохреща. Антискрєпний флешмоб
Вєсті Кремля
22:37, 19 січня
Вєсті. UA. Жир. Собачі танці Луценка. Повернення легітимного
Вєсті.UA
18:36, сьогодні
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля
Згадати все
23:16, 18 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
СТРІЛЯНИНА В ОДЕСІ ГРЕЦІЯ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

З'явились деталі зухвалого нападу на посольство України в Афінах

14:35, сьогодні 1821 Читать новость на русском
Посольство України в Греції
Посольство України в Греції

У Міністерстві закордонних справ Україні припускають, що напад на посольство могли здійснити проросійські радикали, оскільки вперше інформація про інцидент з'явилась на телеканалах РФ.

Про це розповіла речник українського МЗС Мар'яна Беца, передає "112 Україна".

Ми не виключаємо, що це було скоєно радикалами під впливом Росії. До речі, першими про це повідомили російські сайти в Греції,
– зазначила Мар'яна Беца.

Представник МЗС розповіла, що невідомі підпалили автомобілі працівників українського представництва у Греції, а також закидали територію дипустанови "коктейлями Молотова". Внаслідок зухвалого нападу ніхто не постраждав.

На місці інциденту працюють правоохоронці та пожежники. Наразі поліція Греції відкрила кримінальне провадження. Будівлю українського посольства цілодобово охороняють.

Фото з місця події: newpost.gr

Нагадаємо, що Павло Клімкін повідомив про спробу нападу на дипустанову України в Греції. Глава відомства також припустив, що зловмисники діяли під впливом Російської Федерації.

Теги: МЗС України Греція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Реформы в предвыборный год: каких изменений ожидать Украине?
сьогодні, 19:02 Реформы в предвыборный год: каких изменений ожидать Украине?
Олег Пономарь 2126
День Криму: майже 4 роки анексії у жахаючих цифрах
сьогодні, 17:10 День Криму: майже 4 роки анексії у жахаючих цифрах
Настя Сукач 1161
Плата за амбиции: Россия отброшена на десятилетие назад
сьогодні, 16:04 Плата за амбиции: Россия отброшена на десятилетие назад
Злой Одессит 5203
Рік Трампа у фото: 20 влучних кадрів з моменту інавгурації
сьогодні, 13:05 Рік Трампа у фото: 20 влучних кадрів з моменту інавгурації
Наталя Сколоздра 757
Плюсы закона о реинтеграции Донбасса
сьогодні, 12:00 Плюсы закона о реинтеграции Донбасса
Семен Кабакаєв 2557
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Пожежа у таборі "Вікторія": двом посадовим особам оголошено підозру
 17 вересня 2017 , 08:29
Тривожний знак: на Донбасі помітили бойовика у формі ЗСУ
 2 жовтня 2017 , 16:25
Студент випав з балкону на 9 поверсі, вийшовши покурити
 12 листопада 2017 , 15:51
Прогноз погоди на 12 січня: зимове сонце нарешті потішить українців
 12 січня , 09:01
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук