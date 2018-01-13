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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

З'явилося відео встановленого у Криму ракетного комплексу Росії

23:06, 13 січня 1979 Читать новость на русском
ЗРК С-400 у Криму
ЗРК С-400 у Криму / Скріншот з відео

Російські ЗМІ зняли на відео те, як другий дивізіон зенітного ракетного комплексу С-400 ("Тріумф") заступає на бойове чергування в окупованому Севастополі.

Відео опубліковано на каналі в YouTube-каналі видання "РИА Новости".

Зазначимо, що другий у Криму дивізіон зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-400 заступив у суботу, 13 січня, на бойове чергування на мисі Фіолент під Севастополем.

"Ви будете забезпечувати захист із повітря населення Криму, особливо важливих адміністративних, промислових і транспортних об'єктів не тільки на нашому російському півострові, але і на значній частині Краснодарського краю", – заявив на церемонії командувач Четвертою армією ВВС і ППО РФ, генерал-лейтенант Віктор Севостьянов.

Читайте також: У Керчі помітили колону військової техніки: опубліковано відео та фото

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Зброя Новини Росії Севастополь
Джерело: 24 Канал
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