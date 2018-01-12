Російський зенітно-ракетний комплекс С-400 у Криму заступить на бойове чергування у суботу

Другий у Криму дивізіон зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-400 заступить у суботу, 13 січня, на бойове чергування на мисі Фіолент під Севастополем.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на прес-службу Чорноморського флоту Росії

У грудні 2017 року Міноборони Росії повідомило, що новий дивізіонний комплект С-400 в січні заступить на бойове чергування у Севастополі (навесні 2017-го перший дивізіон С-400 розгорнули в районі Феодосії). Згодом джерело в силових структурах заявило виданню, що ця система перш за все контролюватиме небо на адмінмежі з Україною.

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Як відзначили у прес-службі Чорноморського флоту Росії, розгортання комплексу на позиції, дії розрахунків по приведенню ЗРК у бойове положення будуть проводитися під прикриттям зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир С-1".

Урочиста церемонія заступання на чергування буде супроводжена виносом бойового прапора, в ній візьмуть участь військовослужбовці, ветерани та гості.