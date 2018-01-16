З’явився новий доказ участі Росії у війні на Донбасі: фото
01:42, сьогодні 1799 Читать новость на русском
В Росії у місті Сергієв Пасад звели меморіальну дошку загиблим у війні проти України на Донбасі російським добровольцям.
Фотодоказ у Twitter опублікував журналіст Олександр Тверський.
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На меморіальній дошці зазначені імена 39 військових. Вони загинули під час боїв за Донецький аеропорт.
Джерело: 24 Канал
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