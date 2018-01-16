З’явився новий доказ участі Росії у війні на Донбасі: фото

В Росії у місті Сергієв Пасад звели меморіальну дошку загиблим у війні проти України на Донбасі російським добровольцям.

Фотодоказ у Twitter опублікував журналіст Олександр Тверський. Читайте також: Диверсійні групи бойовиків підірвались на замінованих полях на Донбасі На меморіальній дошці зазначені імена 39 військових. Вони загинули під час боїв за Донецький аеропорт. Ихтамнебыло.



Мемориальная доска погибшим оккупантам в боях за Донецкий аэропорт в Сергиевом Пасаде. pic.twitter.com/HRRXH1c0CM — Александр Тверской (@TverskoyAA) 16 січня 2018 р.