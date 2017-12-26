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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Зйомки еротичного календаря для автосервісу: Відео

13:37, сьогодні 737 Читать новость на русском
Twin Busch
Twin Busch / Twin Busch

Німецький виробник обладнання для автосервісу Twin Busch вирішив скористатися одним з перевірених рекламних ходів і випустив власний еротичний календар. Такі зйомки компанія проводить вже не перший рік.

Не секрет, що оголені красуні привертають увагу сильної половини людства. На їх тлі навіть підйомники та шиномонтажні верстати здаються більш привабливими. Додають шарму автосервісному обладнанню і відреставровані класичні автомобілі, які теж брали участь в зйомках.

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Теги: Авто 24
Джерело: 24 Канал
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