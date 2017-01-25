22PushupChallenge: спецпризначенці вразили масштабом

До флешмобу #22PushupChallenge долучився Хмельницький 8-й окремий полк спеціального призначення сил спеціальних операцій Міністерства оборони.

Про це у Facebook написав очільник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков.

Хлопці на чолі з командиром полку, виконали естафету в підтримку воїнів, які повернулися із зони бойових дій на сході України. І не просто повернулися, а з честю і гідністю, виконали свій обов'язок перед громадянами нашої країни,

– написав він.

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