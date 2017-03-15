Аброськін розповів про сімейний бізнес Парасюка на блокаді

Двоюрідній брат народного депутата Володимира Парасюк отримав 500 гривень за те, що він в якості водія поїхав в місто Бахмут (Донецька область).

Такі свідчення надав сам брат – Олексій Парасюк – поліції Донеччини. Про це повідомив Начальник Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Аброськін також додав відповідне фото документу із свідченнями.

"Блокада стала вже сімейним бізнесом для організаторів. Залучають своїх, близьких та далеких родичів, оплачують все. "500 гривень за два дні" та "все включено" – ось така ціна ідейним лозунгам "блокади", – написав він у повідомленні.