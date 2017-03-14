Активісти блокади зайшли в ще одну ОДА

У будівлю Чернівецької Обласної державної адміністрації зашли протестувальники, які підтримують блокаду Донбасу та добиваються звільнення затриманих побратимів.

Спочатку протестувальники вийшли на мітинг на підтримку "економічної блокади Донбасу", пише Glavcom. Пізніше учасники акції зайшли в будівлю Чернівецької ОДА.

Будемо писати вимогу. Будемо вимагати позачергову сесію. Ми повинні підтримати блокаду ОРДЛО,

– сказала представниця протестувальників Ольга Кобевко.

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Будемо писати вимогу. Будемо вимагати позачергову сесію. Ми повинні підтримати блокаду ОРДЛО - Ольга Кобевко #Чернівці #блокадаордло pic.twitter.com/1fk3MUTskC — weche info (@WecheInfo) 13 березня 2017 р.

Раніше ввечері 13 березня кількадесят активістів увійшло в приміщення Волинської ОДА і вимагають, щоб керівництво області висловило офіційну підтримку блокади.



Під будівлею СБУ у Вінниці учасники пікету вже навіть запалили шини – вони також вимагають звільнити затриманих учасників блокади. Під будівлею Рівненської ОДА також почали збиратись активісти.



Нагадаємо, вдень 13 березня поліція та СБУ штурмувала редут учасників блокади у Кривому Торці. У СБУ заявили, що "в рамках контрдиверсійних дій" затримали 43 людей зі зброєю.



Очевидці повідомляють, що під час штурму чимало ветеранів зазнали травм.