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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Активісти побились з поліцією у Римі

13:49, сьогодні 53 Читать новость на русском

У Римі акція протесту закінчилася сутичками з поліцією.

Італійські таксисти протестують проти нової директиви ЄС, яка спростила роботу на ринку перевезень для приватних перевізників, зокрема сервісу Uber. Професійні водії таксі платять чималі гроші за дозвіл на роботу. Тож вони проти полегшених умов праці для приватних перевізників.

Колони демонстрантів пройшли до будівель парламенту і міністерства інфраструктури. Там урядовці саме проводили переговори із керівниками профспілок. Зрештою акція переросла в бійку з правоохоронцями. Кількох демонстрантів госпіталізували.

До слова, нещодавно сутички між протестувальниками та поліцією у Стокгольмі закінчилися стріляниною.

Теги: протести
Джерело: 24 Канал
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