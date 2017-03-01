Активісти "привели" під суд Януковича, вимагаючи передати Межигір'я у держвласність

Повернути Межигір'я у державну власність вимагали сьогодні активісти під стінами Вищого господарського суду України у Києві.

Задля цього навіть привели до установи акторів: псевдо-Януковича і 4 корумпованих суддів: Шевченка, Ковтуна, Мандриченка та Головатюка.

Саме ці служителі Феміди блокують повернення Межигір'я державі. Таким перфоменсом активісти вирішили нагадати владі, що українці вже 3 роки чекають на встановлення справедливості щодо майна президента-втікача.

Що ми хочемо аби Межигір'я було знову у власності, аби судді які зробили це безчинне рішення були покарані і ми будем звертатись до генпрокуратури аби вони завели якісь справи стосовно цих суддів,

– прокоментувала журналіст Тетятна Хитрик.

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