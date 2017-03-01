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Активісти "привели" під суд Януковича, вимагаючи передати Межигір'я у держвласність

12:07, сьогодні 155 Читать новость на русском
Янукович
Янукович / 24 Канал

Повернути Межигір'я у державну власність вимагали сьогодні активісти під стінами Вищого господарського суду України у Києві.

Задля цього навіть привели до установи акторів: псевдо-Януковича і 4 корумпованих суддів: Шевченка, Ковтуна, Мандриченка та Головатюка.

Саме ці служителі Феміди блокують повернення Межигір'я державі. Таким перфоменсом активісти вирішили нагадати владі, що українці вже 3 роки чекають на встановлення справедливості щодо майна президента-втікача.

Що ми хочемо аби Межигір'я було знову у власності, аби судді які зробили це безчинне рішення були покарані і ми будем звертатись до генпрокуратури аби вони завели якісь справи стосовно цих суддів,
– прокоментувала журналіст Тетятна Хитрик.

Читайте також: Наслідує Путіна, – російський публіцист вказав на цікаву деталь розлучення Януковича

Теги: Україна Віктор Янукович Межигір'я
Джерело: 24 Канал
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