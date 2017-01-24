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Активісти, які блокують всі в'їзди до столиці, вирушать під стіни Кабміну: фото акції

11:18, сьогодні 1205 Читать новость на русском

Автомобілісти, які влаштували акцію протесту, о 12 годині єдиною колоною вирушать на Грушевського під стіни Кабінету Міністрів.

Як повідомив кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі, активісти шини вже не палять, а на Одеській трасі рух автомобілів, які можуть проїхати в бік Києва, став живішим. Наразі вільні дві смуги проїжджої частини.

Загалом, після підпалення шин акція прийняла більш спокійний характер. Активісти роздають листівки і блокують тільки одну смугу руху.

Автомобілісти готуються до настання 12 години дня, коли колона автомобілів вирушить з Одеської траси в центр Києва до Кабінету Міністрів, щоб висунути урядовцям свої вимоги.

Читайте також: "Стоп Путін": протести у Києві у фото

Всі фото 24 Канал

Нагадаємо, власники автомобілів з іноземною реєстрацією частково перекрили всі в'їзди до столиці. Вони вимагають ухвалити законопроект, який дозволить українцям не розмитнювати машини, зареєстровані за кордоном.

Теги: Законопроект Україна Київ Кабінет Міністрів України Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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