Алієв розповів про жахи у Сімферопольському СІЗО

Щодо в’язнів в окупованому Криму застосовують тортури, а місця в Сімферопольське СІЗО – переповнене.

Про це розповів засновник "Крим SOS" Алім Алієв, повідомляє Gazeta.ua.

Тортури починаються з умов у в'язницях. Єдине у Криму Сімферопольське СІЗО – вдвічі переповнене. В'язні сплять по черзі на підлозі. Медичне обстеження призначають, коли вже починають умирати. Їжа жахлива. Годують не часто,

– пояснив Алієв.

Він додав, що є ціла палітра методів допиту – від биття і електричного струму до погроз тортурами над рідними.

Проблема в тому, що правозахисники не мають доступу до політв'язнів у Росії. Про всі тортури дізнаємось, коли людину звільняють. Не уявляємо, що відбувається з іншими,

– зазначив Алієв.

За його словами, в Криму зараз 30 людей перебувають у в'язниці, мають умовний термін або запроторені до психлікарні. Ще є 9 убитих за політичними мотивами та 15 зниклих безвісти.

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