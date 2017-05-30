Амансіо Ортега – король дизайну та найбагатша людина Європи

Іспанський сфінкс. Людина-легенда. Людина-загадка. Некоронований король дизайну. Перший багатій Європи. Амансіо Ортега – модельєр, засновник і президент мережі магазинів Zara та ще цілої низки популярних брендів одягу.

Формулу успіху, яка підняла його на світовий бізнес-Олімп, ніхто до кінця не може те що реалізувати, але навіть розгадати. Таємницею є і сама особистість успішного підприємця.

Для великого старту не завжди існують ідеальні умови. Амансіо Ортега народився в селищі з населенням 60 осіб в іспанській провінції Леон. У сім'ї було четверо дітей, він був наймолодшим. Сім'я жила дуже бідно. Його батько був залізничником, а мати – служницею. Через скрутне становище Амансіо не зміг закінчити навіть середньої школи. Тому вже з 13 років почав працювати. Спочатку підробляв кур'єром у магазині сорочок, згодом став співробітником галантерейної крамниці – підмайстром у модельєра – та доріс до менеджера магазину. Хлопець пообіцяв собі, що його сім'я більше ніколи не буде голодувати.

Амансіо дуже швидко набирався досвіду і вже у 17 років заснував свою першу компанію. Стартовий капітал становив суму, яка зараз дорівнює 20и євро. У невеликій майстерні шили жіночі халати, які дуже добре продавались. Втім, ціллю Ортеги було велике виробництво.

Першу трикотажну фабрику Амансіо Ортега запустив в 1972 році. А згодом і перший магазин, який він відкрив через два квартали від ательє, де колись працював. І назвав його Zara.

На основі мережі магазинів Zara вже за десять років Ортезі вдалося створити холдинг Inditex, до якого сьогодні входять мережі відомих брендів Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius.

Сорок років тому Ортега відмовився від бізнес-моделі, яку протягом десятиліть наслідували всі модні будинки Європи. Амансіо замінив її на швидку і жорстку схему товарообігу, і вже через десятиліття Zara стала найбільшою роздрібною мережею у світі. Ортега побудував свою імперію, базуючись на двох основних принципах: дайте клієнтам те, чого вони хочуть, і будьте швидшими, ніж інші. На випуск нової моделі, зокрема дизайн, виробництво й доставку в магазини, компанія витрачає не більше двох тижнів.

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Іспанець-мільярдер ламає всі стереотипи про багатіїв. Він не публічний, не вбирається у строгі костюми, рідко виходить у світ і не є деспотом. А ще він, на відміну від багатьох бізнесменів, не визнає низькооплачуваної праці, щедро віддячуючи своїм працівникам гідною зарплатою. Амансіо Ортега вважає за краще не виставляти своє життя напоказ і не любить відвідувати світські заходи, а з мас-медіа спілкується мало.

Амансіо Ортега

Весь час, поки перебував на посаді глави компанії (а покинув він її у віці 75 років), Амансіо Ортега особисто контролював усі процеси. Мільярдер працював щодня і дуже рідко брав відпустку. Навіть свята – Новий рік і дні свого народження – він проводив на роботі. Ортега вважав, що це найкращий спосіб досягти максимальної ефективності у праці. Будучи повністю поглинутим роботою, він довів, що в основі будь-якої успішної справи лежить праця.

Сьогодні одного з найзаможніших багатіїв на планеті досить часто можна побачити на вулицях Ла-Коруньї у місцевому кафе або на футбольному стадіоні. Амансіо Ортега поруч з іншими вболівальниками сидить на трибунах і радісно підкидає руки вгору, коли улюблена команда забиває гол.

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