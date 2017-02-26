"Американська мрія" для українців – приголомшлива прем'єра на 24 Каналі
16:45, сьогодні 584 Читать новость на русском
Дивіться на 24 Каналі телепрем'єру документального фільму "Американська мрія" про реальні історії українців, які подалися в США в пошуках кращого життя.
Журналіст і режисер Володимир Мула подолав 11 американських штатів, два океани, два кордони, 10 тисяч кілометрів доріг, аби показати, яким ввижалося українським емігрантам життя в Америці і що насправді на них чекало в іншій країні.
Як реалізувалася "американська мрія" для наших співвітчизників – дивіться фільм в неділю, 26 лютого, о 22:00. Не пропустіть! Ці історії вас приголомшать!
Джерело: 24 Канал
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