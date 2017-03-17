Аудитор НАБУ: "БПП" і "Народний фронт" зірвали засідання Антикорупційного комітету

Депутати від "Народного фронту" та "Блоку Петра Порошенка" вирішили бойкотувати засідання Антикорупційного комітету ВР, на якому мало розглядатися питання незалежного аудитора НАБУ.

Як повідомляє кореспондент сайту "24" Дмитро Бобрицький, на засідання прийшли лише 9 нардепів, тому не вдалося досягти кворуму.

"Як вимагає законодавство, як я і обіцяв, я його із задоволення виконую. 16 березня вранці до мене надійшло прохання з боку колег по нашому комітету, що представляють "Блок Петра Порошенка" та "Народний фронт" з проханням скликати позачергове засідання. Я його скликав, вас усіх було проінформовано, відтак я його радісно відкриваю. Я бачу, що більша частина тих колег, які це просили не прийшла", – наголосив голова Комітету Єгор Соболєв.

За його словами, такий крок з боку народних обранців може бути пов'язаним зі вчорашньою ситуацією.

Крім того, він висловив сподівання, що на наступне засідання, яке відбудеться 22 березня о 15:00, усі члени комітету прийдуть, як на роботу.

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Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада відмовилися голосувати за нелегітимне рішення комітету по боротьбі з корупцією про обрання представника парламенту в комісії з аудиту НАБУ.



За словами нардепа Сергія Лещенка, таким чином БПП і "Народний фронт" хотіли просунути одіозного Найджела Брауна на посаду "незалежного" аудитора НАБУ.



Згодом, Єгор Соболєв зазначив, що на засіданні Антикорупційного комітету 17 березні він пропонуватиме колегам віддати свій голос за іншого кандидата – Роберта Сторча.