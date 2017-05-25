Аваков про масштабну спецоперацію із затримання податківців – дивіться у програмі "Лівий берег"

24 травня в 15 областях України пройшла масштабна спецоперація затримання колишніх керівників Міністерства доходів і зборів.

Міністр МВС Арсен Аваков назвав її найбільшою антикорупційною операцією в історії України. У ній задіяли 1700 поліцейських і 500 військових прокурорів. Затриманих доставляли до Києва на вертольотах.

Як вдалося українським силовикам спрацювати в кращих традиціях західних спецслужб, чи випадково антикорупційний "блокбастер" збігся зі звітом у Раді генпрокурора Юрія Луценка, чи буде доведено до кінця справу Шеремета, а також про поточну реформу силового відомства – про це та багато іншого голова МВС Арсен Аваков розповість сьогодні о 20:00 в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною" на 24 Каналі.