Аваков просить санкцій проти "Сбербанку Росії", Гройсман обіцяє розібратись швидко

Під час засідання Кабінету міністрів України міністр внутрішніх справ Арсен Аваков порушив питання про запровадження санкцій проти "Сбербанку Росії", який досі працює на території України.

"Звертаюсь до вас і прошу, щоб всі члени уряду обговорили питання санкцій щодо цього банку ("Сбербанку Росії", – ред.), який, на мою думку, вже після вказівок пана Путіна прийняв рішення про визнання документів так званих "ЛНР/ДНР", – сказав Аваков.

За словами міністра, прибутки, зароблені в Україні, цей банк витрачає на фінансування бойовиків.

Цей банк працює в Україні, він по суті фінансує бойовиків, він заробляє прибутки в Україні і інвестує їх в сепаратистські республіки. Вважаю, що це неприпустимо, тому прошу, щоб уряд звернувся до незалежного регулятора НБУ та РНБО щодо невідкладного розгляду цього питання і введення санкцій щодо "Сбербанку Росії",

– наголосив глава МВС.

У відповідь на що прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив Аваков, що буквально вчора розмовляв на цю тему з Президентом і головою НБУ.

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"Зараз з'ясовуються юридичні підстави, чи так це насправді. Якщо так, то, думаю, і Нацбанк, і РНБО, і президент дуже швидко відреагують на цю ситуацію і ця відповідь буде дуже-дуже адекватною. Правильно, що ви порушили це питання – це просто неприпустимо, коли бандитські організації, підтримувані Росією.. і фінансові інституції в такій брудній історії замішані.... Думаю, розберемося швидко", – пообіцяв прем’єр.

Гройсман запевнив, що рішення, потрібні від уряду, він ухвалить швидко, і похвалив Авакова, що той порушив це питання.

Раніше Арсен Аваков заявив, що "Сбербанк Росії" має припинити свою діяльність в Україні. Водночас у самому "Сбербанку" запевняють,

що не обслуговують фізичних та юридичних осіб за документами "Л/ДНР".