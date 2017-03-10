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Аваков просить санкцій проти "Сбербанку Росії", Гройсман обіцяє розібратись швидко

12:20, сьогодні 349 Читать новость на русском
Гройсман пообіцяв швидко розібратись зі
Гройсман пообіцяв швидко розібратись зі "Сбербанком" / Укрінформ

Під час засідання Кабінету міністрів України міністр внутрішніх справ Арсен Аваков порушив питання про запровадження санкцій проти "Сбербанку Росії", який досі працює на території України.

"Звертаюсь до вас і прошу, щоб всі члени уряду обговорили питання санкцій щодо цього банку ("Сбербанку Росії", – ред.), який, на мою думку, вже після вказівок пана Путіна прийняв рішення про визнання документів так званих "ЛНР/ДНР", – сказав Аваков.

За словами міністра, прибутки, зароблені в Україні, цей банк витрачає на фінансування бойовиків.

Цей банк працює в Україні, він по суті фінансує бойовиків, він заробляє прибутки в Україні і інвестує їх в сепаратистські республіки. Вважаю, що це неприпустимо, тому прошу, щоб уряд звернувся до незалежного регулятора НБУ та РНБО щодо невідкладного розгляду цього питання і введення санкцій щодо "Сбербанку Росії",
– наголосив глава МВС.

У відповідь на що прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив Аваков, що буквально вчора розмовляв на цю тему з Президентом і головою НБУ.

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"Зараз з'ясовуються юридичні підстави, чи так це насправді. Якщо так, то, думаю, і Нацбанк, і РНБО, і президент дуже швидко відреагують на цю ситуацію і ця відповідь буде дуже-дуже адекватною. Правильно, що ви порушили це питання – це просто неприпустимо, коли бандитські організації, підтримувані Росією.. і фінансові інституції в такій брудній історії замішані.... Думаю, розберемося швидко", – пообіцяв прем’єр.

Гройсман запевнив, що рішення, потрібні від уряду, він ухвалить швидко, і похвалив Авакова, що той порушив це питання.

Раніше Арсен Аваков заявив, що "Сбербанк Росії" має припинити свою діяльність в Україні. Водночас у самому "Сбербанку" запевняють,
що не обслуговують фізичних та юридичних осіб за документами "Л/ДНР".

Теги: Україна Політика Кабінет Міністрів України Арсен Аваков Володимир Гройсман Банки Санкції
Джерело: 24 Канал
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