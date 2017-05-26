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Аваков розповів про промах правоохоронців у справі Шеремети

07:26, сьогодні 12 Читать новость на русском
Арсен Аваков
Арсен Аваков / 24 Канал

Під час проведення слідчих робіт у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета була допущена серйозна помилка.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів у програмі "Лівий берег з Сонею Кошкіною" на 24 Каналі.

Як пояснив міністр, через цю помилку правоохоронцям довелося заново переглядати всі матеріали справи. При цьому Аваков зазначив, що помилка була технічною.

До слова, СБУ спростувало заяву заступника глави МВС Вадима Трояна про дії спецслужби під час розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Зазначимо, що Троян заявляв, що СБУ вилучила відео з місця вбивства, а потім повертала сервери із записами власникам, де вже не було жодного відео.

Теги: Арсен Аваков Загибель Павла Шеремета Україна
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