Автобус, який прямував до Києва на протести, спробували затримати
10:47, сьогодні 1955 Читать новость на русском
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У Харкові сьогодні відбудеться акція за політичну реформу біля будівлі обласної ради та облдержадміністрації.
Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.
Наразі уже зібралося більше півсотні активістів – мінімум п'ять організацій.
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Акція виключно мирна, жодних конфліктів наразі не було. Автобус із Харкова невідомі спробували не випустити. Навіть довелося організаторам змінювати цей автобус. Але, зрештою, люди змогли поїхати до Києва.
Наразі кілька десятків правоохоронців охороняють акцію у Харкові.
Головні вимоги – створення Антикорупційного суду, зміна виборчої системи та скасування депутатської недоторканності.
Джерело: 24 Канал
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