Автобус, який прямував до Києва на протести, спробували затримати

У Харкові сьогодні відбудеться акція за політичну реформу біля будівлі обласної ради та облдержадміністрації.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі. Наразі уже зібралося більше півсотні активістів – мінімум п'ять організацій. Читайте також: У Києві відбулися сутички між поліцією та автомайданівцями Акція виключно мирна, жодних конфліктів наразі не було. Автобус із Харкова невідомі спробували не випустити. Навіть довелося організаторам змінювати цей автобус. Але, зрештою, люди змогли поїхати до Києва. Наразі кілька десятків правоохоронців охороняють акцію у Харкові. Головні вимоги – створення Антикорупційного суду, зміна виборчої системи та скасування депутатської недоторканності.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter