12:45
17 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПРОТЕСТИ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ СКАНДАЛ З "ТРЕЙД КОММОДІТІ"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Навіщо перейменовувати Крим. Собаки Володимира Путіна
Вєсті Кремля
19:25, 14 жовтня
Вєсті.UA.Жир. Парнокопитний шабаш Верховної Ради. Політичний ломбард Юлії Тимошенко
Вєсті.UA
18:45, 14 жовтня
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Випуск новин за 11:00: Законопроект від Порошенка.
Випуск новин
11:59, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПРОТЕСТИ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ СКАНДАЛ З "ТРЕЙД КОММОДІТІ"

Автобус, який прямував до Києва на протести, спробували затримати

10:47, сьогодні 1955 Читать новость на русском

У Харкові сьогодні відбудеться акція за політичну реформу біля будівлі обласної ради та облдержадміністрації.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

Наразі уже зібралося більше півсотні активістів – мінімум п'ять організацій.

Читайте також: У Києві відбулися сутички між поліцією та автомайданівцями

Акція виключно мирна, жодних конфліктів наразі не було. Автобус із Харкова невідомі спробували не випустити. Навіть довелося організаторам змінювати цей автобус. Але, зрештою, люди змогли поїхати до Києва.

Наразі кілька десятків правоохоронців охороняють акцію у Харкові.

Головні вимоги – створення Антикорупційного суду, зміна виборчої системи та скасування депутатської недоторканності.

Теги: Новини Києва протести Новини України Харків Реформи
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
У Києві спалахнули одразу дві пожежі на парковках: з'явилися фото вигорілих авто
22 травня , 13:05
Ще один нардеп покинула партію "Демальянс"
 7 червня , 13:00
У Запоріжжя на лікування прибули діти із прифронтових районів Донеччини
 24 травня , 12:38
В Авдіївці проблеми з водопостачанням через обстріли бойовиків
 4 червня , 11:35
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук