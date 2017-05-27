Автомобіль ГПУ скоїв аварію в Києві: водій просто втік

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У суботу, 27 травня, в Києві водій Генпрокуратури України в’їхав у припарковані автомобілі. Трапилося це в районі вулиці С.Ковалевської (Голосіївський район).
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
Зазначається, що водій ГПУ, керуючи службовим авто "Тойота Кемрі", "не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з припаркованими на узбіччі легковими автомобілями".
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Внаслідок скоєної аварії припарковані авто та авто ГПУ зазнали механічних пошкоджень передньої частини та 2 коліс. Після зіткнення винуватець аварії покинув автомобіль.
Під час огляду місця події працівниками поліції в салоні автомобіля виявлено та вилучено перепустку до будівлі ГПУ, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу,
– повідомили в прокуратурі Києва.
Автомобіль доставленона штрафмайданчик. Внаслідок дорожньої аварії ніхто не постраждав.
Органами національної поліції вирішується питання щодо притягнення водія до адміністративної відповідальності.