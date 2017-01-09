Авторитетний портал назвав Ломаченка найкращим боксером року

Авторитетний портал Worldboxingnews віддав українцеві перемогу відразу у трьох номінаціях.

Василя визнали найкращим бійцем 2016 року. У голосуванні він значно випередив усіх конкурентів, зокрема, і Менні Пакьяо.

Також чемпіон світу WBO став відкриттям року за версією сайту, але й це ще не все. Ломаченкові віддали пальму першості у номінаціях "Нокаут" і "Прорив року".

Окремою нагородою Василя відзначив також особисто редактор WBN.

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У 2016 році український чемпіон двічі виходив на ринг. Його суперники Роман Мартінес та Ніколас Волтерс до фінального гонга не достояли.