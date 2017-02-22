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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Автовласники на іноземних номерах провели попереджувальну акцію

23:05, сьогодні 72 Читать новость на русском

Власники машин на іноземних номерах знову протестують. Вони знову перекривали дорогу біля міжнародних кордонів України.

У Чернівецькій області власники машин на іноземній реєстрації перекрили рух на дорозі до румунського кордону неподалік від пункту пропуску "Порубне".

Проте, чернівецькі водії налаштовані рішуче, на узбіччі розклали намети та готові стояти допоки їх вимоги не почують народні депутати. Автовласники хочуть легалізувати свої машини в Україні і тут сплачувати мито.

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В Закарпатській області з самого ранку автовласники заблокували дорогу до пункту пропуску "Ужгород". Нинішня акція на кордоні не перша, щоправда цього разу заблокували замість пасажирського, вантажний проїзд. Через це утворилась черга із десятка фур.

З вимогами лояльного розмитнення авто розгорнули акцію і на митному переїзді Шегині-Медика, що на Львівщині. Час від часу мітингувальники все ж пропускають машини. А от водії з українською реєстрацією учасників блокади не підтримують.

Для початку водії хочуть скасувати вимогу перетинати кордон кожні 5 днів, а далі законодавчо дати зелене світло на лояльне розмитнення. Такі законопроекти вже зареєстровані у Верховній Раді.

Теги: Україна протести Законодавство
Джерело: 24 Канал
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