17:44
24 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Картонний депутат. Чудернацький танок Жиріновського
Вєсті Кремля
22:46, 23 лютого
Вєсті.UA. Депутати-бублики.
Вєсті.UA
19:50, 23 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, сьогодні
Випуск новин за 15:00: Убивчий російський
Випуск новин
16:01, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Банк Порошенка заблокував мільйони на рахунках Януковича-молодшого

16:39, сьогодні 414 Читать новость на русском
Кошти заблоковані банком
Кошти заблоковані банком / obozrevatel

Міжнародний інвестиційний банк заблокував гроші Олександра Януковича, які надійшли на рахунок банку. Мова йде про 312,5 мільйонів гривень.

Про це повідомляється на веб-сайті банку.

"Відразу після зарахування коштів на рахунки, ПАТ "МІБ" виконало вимоги закону, нормативно-правових актів Національного банку України і повідомило Державну службу фінансового моніторингу України про фінансові операції клієнтів", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: В Україні ліквідували ще один банк

Згідно з постановою Печерського районного суду, четверо осіб у січні 2017 року перерахували на рахунки в МІБ всього 312,5 млн грн.

За даними НБУ станом на 1 січня 2016 року основними власниками банку були Петро Порошенко, який володіє 60% акцій та Ігор Кононенко – 14,94% акцій.

Нагадаємо, нещодавно люди сина екс-президента Віктора Януковича Олександра здійснили спробу зняти 100,64 мільйони гривень з рахунку в банку "Глобус".

Теги: Україна гроші Банки Олександр Янукович Кримінал
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Дивовижні замки Закарпаття: палац Шенборна, замки Мукачівський і Ужгородський
 17 лютого , 18:02
За проїзд через BlaBlaCar доведеться платити ще й компанії
 28 вересня 2016 , 18:17
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
Дівчата-копи: що приховує реформа поліції
 8 вересня 2016 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук