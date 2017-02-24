Банк Порошенка заблокував мільйони на рахунках Януковича-молодшого

Міжнародний інвестиційний банк заблокував гроші Олександра Януковича, які надійшли на рахунок банку. Мова йде про 312,5 мільйонів гривень.

Про це повідомляється на веб-сайті банку.

"Відразу після зарахування коштів на рахунки, ПАТ "МІБ" виконало вимоги закону, нормативно-правових актів Національного банку України і повідомило Державну службу фінансового моніторингу України про фінансові операції клієнтів", – йдеться в повідомленні.

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Згідно з постановою Печерського районного суду, четверо осіб у січні 2017 року перерахували на рахунки в МІБ всього 312,5 млн грн.

За даними НБУ станом на 1 січня 2016 року основними власниками банку були Петро Порошенко, який володіє 60% акцій та Ігор Кононенко – 14,94% акцій.

Нагадаємо, нещодавно люди сина екс-президента Віктора Януковича Олександра здійснили спробу зняти 100,64 мільйони гривень з рахунку в банку "Глобус".