"Беркут" – живий, і ми відчули це на собі, – Соболєв

Народного депутата Єгора Соболєва силовики не пропустили на вулицю Банкову.

Я народний депутат України. Мене нова національна гвардія не пускає, я показую, посвідчення показую що це я народний депутат, а мене не впускають,

– сказав він.

Нардеп додав, що навіть під час Євромайдану правоохоронці пропускали нардепів.

Головне завдання було сьогодні – не дати встановити редут біля Порошенка. "Беркут" – він живий, ми це побачили і відчули на собі. Наше завдання не дати йому працювати,

– зазначив він.

Додамо, що Соболєву у штовханині поранили обличчя та руку.

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Нагадаємо, учасники блокади торгівлі з окупантами 19 лютого влаштували віче на Майдані Незалежності, яке згодом переросло у блокування вулиці Банкової.