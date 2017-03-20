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Білоруський літак під час зльоту зіштовхнувся зі зграєю птахів

06:17, сьогодні 29 Читать новость на русском
Літак
Літак "Белавіа"

Через зіткнення зі зграєю птахів мало не постраждав літак Boeing 737-500 компанії"Белавіа", який направлявся до Санкт-Петербургу. Після інциденту йому довелося повернутися в аеропорт.

Зіткнення сталося на висоті 150 метрів одразу після зльоту з Національного аеропорту у Мінську, повідомляє Белта.

Командир екіпажу ухвалив рішення про повернення в аеропорт. Літак виробив паливо і благополучно здійснив посадку.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Літак замінили і згодом він вилетів з Мінська в Санкт-Петербург.

Читайте також: Російські літаки мало не зіштовхнулися в аеропорту Сімферополя

Теги: Білорусь авіація
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