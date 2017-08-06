Битва стронгменів: як минули змагання українських богатирів у Львові
Вчора, 5 серпня, у Львові відбувся етап Кубка України та етап Аматорської ліги стронгмену.
Богатирі мали виконати шість різних вправ. Наприклад, пробігти із 300 кілограмовим коромислом на плечах та швидко перемістити покришку. У цій естафеті знадобилась не лише сила, а й неабияка вправність.
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Але це був лише початок. Не встигли атлети віддихатись, як взялися за лог-ліфт – колоду, вагу якої постійно збільшують. Стартували зі 120 кілограмів. З цією вагою силачі легко справилися. Деякі з них почали сходити із дистанції лише після 140.
Найсильніший у цій вправі – Олег Пилип'як. Навіть оком не зморгнув, як підняв 160 кілограмів. І навіть вирішмв йти на рекорд. Але, не пощастило. Він стартував ще до того, як пролунав свисток судді, тож вагу у 170 кілограмів Олегові не зарахували.
Ніде нема в спорті такого, щоб спортсмен сам по собі на майданчику, що хотів, то заробив. Для того є правила, для того є суддя, який дивиться. А так, в принципі, боротьба триває. Бачите самі, що хлопці рубаються по-справжньому,
– сказав головний суддя змагань Василь Вірастюк.
І з кожним наступним завданням ставало дедалі важче. У 30-градусну спеку не так легко далася богатирська прогулянка із двома валізами по 120 кг.
Хто врешті здобув перемогу у змаганнях – дивіться у сюжеті.
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