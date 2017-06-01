Бійці дотиснули. Київрада проголосувала за надання офіційного статусу добробатам

Київська міська рада проголосувала за рішення про надання офіційного статусу бійцям добровольчих батальйонів, які воювали на Донбасі.

Про це пише видання "Інтерфакс-Україна".

За це рішення проголосували 87 депутатів з 120.

Щоправда спочатку депутати не підтримали пропозицію прийняти це рішення вцілому, а мер Києва Віталій Кличко запропонував доопрацювати рішення і прийняти його в цілому на наступному засіданні.

В результаті на засідання прийшло кілька бійців-добробатів. А в засіданні оголосили перерву.