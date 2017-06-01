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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бійці дотиснули. Київрада проголосувала за надання офіційного статусу добробатам

14:04, сьогодні 361 Читать новость на русском
Засідання Київради
Засідання Київради / Facebook

Київська міська рада проголосувала за рішення про надання офіційного статусу бійцям добровольчих батальйонів, які воювали на Донбасі.

Про це пише видання "Інтерфакс-Україна".

За це рішення проголосували 87 депутатів з 120.

Щоправда спочатку депутати не підтримали пропозицію прийняти це рішення вцілому, а мер Києва Віталій Кличко запропонував доопрацювати рішення і прийняти його в цілому на наступному засіданні.

В результаті на засідання прийшло кілька бійців-добробатів. А в засіданні оголосили перерву.

Теги: Київ Україна АТО Законодавство
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