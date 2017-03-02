Бійці з передової скаржаться на нову проблему

Окрім терористів, у бійців на Світлодарській дузі з'явилася нова проблема.

Вже кілька днів на сході по-весняному тепло. На позиціях вже і чергують довше – 4 замість 3-ох годин. Та раптова відлига додала незручностей. Ями від прильотів перетворились на невеличкі водойми, вода затоплює і окопи.

Вояки тримають ноги сухими і пильнують за ворогом. Напередодні ще засвітла снаряд зі станкового гранатомета залетів в окоп. Нікого не зачепило.

На передовій часто жартують про гумконвой, мовляв "ловлять хліб, привезений у білих вантажівках з Росії".

Бійці постійно чують, як пересувається ворожа техніка. Кажуть, терористи змінили тактику.

Та ще кілька тижнів і тактика ворога знову зміниться. Разом із зеленню вояки бригади чекають і на диверсантів з того боку.

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