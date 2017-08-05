Бійця АТО жорстоко вбили на Полтавщині, – нардеп (Фото 18+)

У Полтавській області жорстоко вбили капітана ЗСУ, який 6 разів був в АТО. Йому 3 рази вистрелили в потилицю. Про це заявив нардеп Сергій Каплін.

За його словами, у поліції цю трагедію кваліфікували як самогубство.

Як розповів Каплін, хлопця застрелили у одній з військових частин.

"Застрелили, бо він, за нашою інформацією, бачив як вивозили зброю для продажу. Новий генерал кваліфікував це як, увага, самогубство. Мати хлопця задає питання генералу: як це... три отвори в потилиці, яке самогубство. А новий генерал поліції мовчить відвертаючи голову", – розповів депутат.

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