Бійця АТО жорстоко вбили на Полтавщині, – нардеп (Фото 18+)

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У Полтавській області жорстоко вбили капітана ЗСУ, який 6 разів був в АТО. Йому 3 рази вистрелили в потилицю. Про це заявив нардеп Сергій Каплін.
За його словами, у поліції цю трагедію кваліфікували як самогубство.
Як розповів Каплін, хлопця застрелили у одній з військових частин.
"Застрелили, бо він, за нашою інформацією, бачив як вивозили зброю для продажу. Новий генерал кваліфікував це як, увага, самогубство. Мати хлопця задає питання генералу: як це... три отвори в потилиці, яке самогубство. А новий генерал поліції мовчить відвертаючи голову", – розповів депутат.
Увага! Фото лише для повнолітніх!