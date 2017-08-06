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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Блогер пригадав, чому не слід сумувати за Бережною

11:11, сьогодні 15197 Читать новость на русском
Ірина Бережна
Ірина Бережна / Соцмережі

Колишній народний депутат від "Партії регіонів" Ірина Бережна за своє життя відзначилася не одним гучним і скандальним висловлюванням.

Відповідний допис з’явився на Twitter-сторінці блогера Nikitich.

Крім того, він опублікував скріншоти з інтернет-акаунтів політика з деякими з її резонансними висловлюваннями.

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Бережна, політика, скандал
Скандальне висловлювання Ірини Бережної

Бережна, політика, скандал
Скандальне висловлювання Ірини Бережної

Бережна, політика, скандал
Бережна обожнювала "русский мир"

Бережна, політика, скандал
Та ненавідила Майдан

Нагадаємо, 5 серпня колишній народний депутат від "Партії Регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП, яка трапилась на узбережжі Адріатичного моря між Італією та Хорватією. Згодом стали відомими і подробиці трагедії.

До слова, нещодавно Бережна також відзначилась гучним українофобським висловлюванням щодо безвізу.

Теги: Новини України Загинула Ірина Бережна Новини політики Партія регіонів Скандал
Джерело: 24 Канал
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