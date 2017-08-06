Блогер пригадав, чому не слід сумувати за Бережною

Колишній народний депутат від "Партії регіонів" Ірина Бережна за своє життя відзначилася не одним гучним і скандальним висловлюванням.
Відповідний допис з’явився на Twitter-сторінці блогера Nikitich.
Крім того, він опублікував скріншоти з інтернет-акаунтів політика з деякими з її резонансними висловлюваннями.
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Скандальне висловлювання Ірини Бережної
Скандальне висловлювання Ірини Бережної
Бережна обожнювала "русский мир"
Та ненавідила Майдан
Нагадаємо, 5 серпня колишній народний депутат від "Партії Регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП, яка трапилась на узбережжі Адріатичного моря між Італією та Хорватією. Згодом стали відомими і подробиці трагедії.
До слова, нещодавно Бережна також відзначилась гучним українофобським висловлюванням щодо безвізу.